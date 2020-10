El juego enseñó a Roberts que el pítcher era Urías

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Hoy es día del correo como todos los martes. Y mañana miércoles también.

Ricardo Planchard, de Caracas, comenta… “El pitcher abridor lógico y anunciado para antenoche por los Dodgers era Julio Urías. Pero el mánager Dave Roberts tuvo una corazonada, y a la una de la tarde le dijo a Dustin May que iba abrir el juego horas después. May tiró ocho bolas malas, antes de que Marcel Osuna le conectara el hit remolcador de la primera carrera de los Bravos. Tras buen uso del bulpén, Robert montó finalmente a Urías para los tres innings finales.Y ganaron 4-3, para verse ahora frente a los emocionantes Rays.

Eiler J. Pérez, de Carora, pregunta…: “¿Por qué ningún equipo de Grandes Ligas contrata a Oswaldo Guillén como mánager?.”

Amigo Ler…: Todo mánager ganador de la Serie Mundial, tiene años asegurados dirigiendo. Y Guillén ganó la Serie 2005. El problema es que el mánager es figura principal en las relaciones públicas de su equipo, y él, en Chicago y en Miami, vociferó de manera que perjudicaba a Medias Blancas y a Marlins.

Tonino Cohén M. de Hermosillo, expone y pregunta…: “Es falso lo que Ud. publicó de la Serie Mundial 1960. Textualmente…: ´El jonrón de Mazeroski en la parte baja de la novena entrada contra Ralph Terry de los Yankees le dio una gran victoria a Piratas en el séptimo y decisivo juego. Muchos pitcheres: Piratas utilizó 10, misma cantidad los Yankees`... Es decir, en ese juego, 20 lanzadores. ¿correcto?”.

Amigo Nino…: No he publicado eso, ni escribo así. En ese juego lanzaron cinco por los Yankees y cuatro por los Piratas. En toda la Serie sí fueron 10 por cada equipo. Además, no ocurrió en “la parte baja de la novena entrada”, sino en la entrada de abajo del noveno inning.

David Baralt, de Bakersfield, California, pregunta…: “¿Por qué el comisionado Rob Manfred quiere, con tanto afán, reducir el tiempo de los juegos?”.

Amigo Davo…: Porque las cadenas internacionales de televisión, que pagan unos cuatro mil millones de dólares por temporada por los derechos para transmitir los juegos, quieren tener hora fija de terminar los remotos, para comodidad en sus programaciones.

Manuel J. Betancourt, de Caracas, pregunta…: “¿Cuál es el peso máximo permitido en los bates de beisbol?”.

Amigo Mano…: No hay límite. La mayoría en Grandes Ligas usan entre 31 y 35 onzas. Pero Babe Ruth los manejaba de 44 onzas. Rogers Hornsby, Johnny Bench, Luis Aparicio y David Concepción los usaban de 33, Ted Williams 32, Joe DiMaggio y Pete Rose 35, Lou Gehrig y Hank Aaron 34, Ty Cobb 38.

ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.