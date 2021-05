El juego sin hits de mayor resonancia

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si Billo Frómeta estuviera aún en este más acá, bailaríamos al son de una guaracha titulada La Pandemia”… J.V.-

Toda la semana, hasta el sábado, será del Correo, por exceso de correspondencia.

Ahora, si no me dices desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Alfonso León, de Obregón, pregunta…: “¿Cuál ha sido el lanzador mejor bateador en una temporada y en toda una carrera?”

Amigo Fonsy…: En una temporada, Walter Johnson (Senadores), en 1925 bateó para 440… En toda una carrera, Red Ruffing (Medias Rojas, Yankees y Medias Blancas), 1925-1947, consumió mil 937 turnos, bateó para 269, y para 300 o más en ocho años, incluso 364 en 1930.

Adelaida Venturini, de Brooklyn, pregunta…: “¿Ya tiene el nuevo libro de su amigo Carlos Nina Gómez y cómo se titula, cuánto cuesta?”.

Amiga Yaiya…: Sí, lo compré en Amazon, por $26.95, La respiración del reloj, Memorias. Interesante obra. Carlos es uno de los más amenos autores de habla hispana.

Rimaldo Estévez, de Culiacán, opina…: “Récord imbatible el de Grover Cleveland Alexander, 16 juegos de nueve ceros en una temporada, en 1916, con los Phillies”.

Ruber Luzardo S., de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Podrán los Yankees demandar a Ken Griffey hijo por las acusaciones de discriminación emitidas en el documental?”.

Amigo Rubo…: Consulté a dos abogados especialistas, y ambos respondieron que sí hay motivos, ya que los Yankees no han discriminado a nadie desde el 14 de abril de 1955, cuando alinearon a su primer negro en la historia, el cátcher Elston Howard.

Pero el gerente general del equipo, Brian Cashman, me dijo…: “No hemos tomado eso en serio”.

Pedro D. Luque, de Calabozo, pregunta…: “¿Cuál ha sido el no-hit-no-run más sonado?”.

Amigo PeDeLe…: Porque ha sido el único en una Serie Mundial, quinto juego, porque fue perfecto y ante uno de los mejores equipos en la historia, los Dodgers de 1956, la joya de Don Larsen y los Yankees es considerada por los historiadores, lo más grande entre los juegos sin hits.

Jesús Guerra, de Caracas, pregunta…: “Leí que para Baseball Reference la National Association fue una Liga Grande. Ahora, ¿Major League Baseball también la considera así?”.

Amigo Chucho…: Entre 1871 y 1875, la National Association fue, no solo la mejor Liga, sino la primera y única de beisbol profesional. Si era lo máximo, era Grandes Ligas. MLB está en un garrafal e histórico error al no aceptarla como tal.

