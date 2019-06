El más poderoso de los latinoamericanos

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ¿Qué le dijo la letra O a la letra C? ¡Ay, chica!, pero te falta un buen pedazo.

La pregunta de la semana…: ¿Por qué un bateador saca la bola con dos en bases y se le acreditan sus tres impulsadas pero ninguna anotada?

La respuesta…: Porque mientras trotaba por las bases sufrió fractura de un tobillo y hubo que mandar a un corredor emergente, a quien se le acredita la anotada.

Bernie en Cooperstown.- El boricua Bernie Williams, quien estudiaba para ser concertista guitarra en mano, mientras jugaba en el centerfield con los Yankees, interpretará el Himno Nacional de Estados Unidos el domingo 21 de julio a la 13:30 horas, como apertura del acto de elevación 2019; y después de la primera entrada del séptimo inning del juego de las leyendas, en la mañana del lunes 22, dejará oír Take me out to the ball game.

Bernie expresó…: “Me siento muy honrado por poder participar este año en la ceremonia de elevación al Hall de la Fama. Esto es muy especial para mí, porque fui compañero de equipo o contrario de cada uno de los protagonistas. Con los Yankees estuve al lado de Mariano Rivera y Mike Mussina, en cuanto a Édgar Martínez, es mi amigo y coterráneo puertorriqueño; además, un trío de los más talentosos y duros oponentes, Harold Baines, Lee Smith y Roy Halladay”.

Bernie fue candidato al Hall de la Fama en 2012 y en 2013, cuando recibió el 9.6% y el 3.3%, respectivamente, de los votos.

La fuerza hispana.- El quisqueyano Albert Pujols, quien llegó a las Grandes Ligas al nacer el siglo XXI, ha sido el más poderoso bateador latinoamericano de todos los tiempos.

Sus 645 cuadrangulares lo ubican en el sexto lugar de la historia de 149 años de Grandes Ligas, solo superado por Barry Bonds 762, Hank Aaron 755, Babe Ruth 714, Alex Rodríguez 696 y Willie Mays 660.

Pues ahora, Pujols, a los 39 años y en su campaña 19, ha ingresado a otro exclusivo grupo, el de quienes han disparado 200 o más jonrones en cada uno de los dos equipos en las Mayores.

Acaba de anotarse el 200 con los de Anaheim, de dos carreras, frente a los Rays, y su historia en San Luis fue de 445.

Solo otros cinco figuran con ese récord, Jimmie Foxx Mark McGwire, Rafael Palmeiro Ken Griffey hijo y Manny Ramírez.

Los dos nuestros que siguen a Albert, en jonrones, son Miguel Cabrera, con 469, en el puesto 34 de la historia y Edwin Encarnación, 402, sitio 56...

