El mejor juego de mis 7.527

Hoy de Día del Correo como todos los miércoles. Óyeme, si no me enviaste desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias.

Radamés Procuna, de Culiacán, pregunta…: “¿Cuál equipo cree Ud. ganará en el beisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio?”.

Amigo Raddy…: No será fácil para ninguno. Creo que va a ser una brillante competencia. Brasil y México llevarán muy buen material; sin embargo, considero que a la larga se impondrá Estados Unidos.

Víctor Boccone, querido compañero periodista de “Ultimas Noticias”, Caracas, pregunta…: “¿Cuál ha sido el juego más épico que le ha tocado cubrir en tantos años de experiencia?; y ¿quién ganaría en un duelo entre Jacob deGrom y un bateador como Hank Aaron?”.

Amigo Victoriano…: La mayoría de los juegos de Grandes Ligas soy muy buenos, y todos dejan, cuando menos, algo bueno para recordar. Ahora, imagínate, según la Baseball Writers Association, trabajé en los palcos de prensa o de narraciones, en siete mil 527 juegos. Pero, bueno, creo que el quinto de la Serie Mundial de 1975, Rojos 6 Medias Rojas 2, ha sido el de mayores emociones. Esa Serie, que también fue la de mejor beisbol de las 45 que cubrí, la ganaron los Rojos en siete juegos.

Además, durante una tarde-noche dominical Gigantes-Mets, en Shea Stadium, jugaron 18 innings, ganaron los Mets, 3-2. Los pitchers que iniciaron ese maratón de 6:33 horas, fueron Tom Seaver y Juan Marichal.

En cuanto a ese duelo, depende de lo que llames duelo. Creo que Aaron, notable chocador, además de su excelente poder, le batearía a deGrom, gran lanzador, con efectividad de 0.62 este año, cerca de tres hits en cada 10 turnos, para unos 280 de promedio, y que uno de cada 10 batazos sería jonrón.

Héctor López, de Maracaibo, pregunta…: “¿Será posible que Major League Baseball considere el juego casi perfecto de Armando Galarraga y lo oficialice como verdadero juego perfecto, ya que está documentado el error del umpire?. Una más…: Leía la columna “La Agenda del Jr”, ¿sabe usted quien la escribía?

Amigo Jeity…: No van a legalizar ese juego como perfecto, ni le conviene a Armando, porque en la historia del beisbol, jamás se había hablado y escrito tanto de un juego perfecto como ha ocurrido con el suyo… Y no sé quién escribe o escribía esa columna.

