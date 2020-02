El texano Verdugo, un drama en Boston

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Tus hijos seguirán tu ejemplo, no tus consejos”… Charles F. Kettering.-

Los Arrogantes Dodgers 2020…: Alineación proyectada por el mánager Dave Roberts…: Mookie Betts, RF; Cody Belinger, CF; Justin Turner, 3B; Max Muncy, 1B; Chis Taylor, LF; Corey Seager, SS; Will Smith, C; Galvin Lux, 2B. Y quedan fuera dos, que serían regulares en cualquier line up ganador,

A. J. Polock, OF, y Kike Hernández, IF… ¡¡Van bien, muchachos, van bien!!

Parece impepinable la Serie Mundial 2020 Dodgers-Yankees.

No más pinielladas, Lou.- Lou Piniella es ahora comentarista por televisión con los Cachorros. Y yo considero que también es mánager prevenido, tras de David Ross, sustituto de Joe Maddon. Maddon fue quien condujo a ese equipo hasta la victoria en la Serie Mundial 2016 (sobre los Indios), lo que no ocurría hacía 108 años, porque aquello fue en 1908 frente a los Tigres. Cuando Piniella de mánager, discutía con los umpires, tiraba las bases por todo el terreno, espero que ahora, cuando no esté de acuerdo con los otros comentaristas y con los narradores, no tire micrófonos y cámaras por todo el palco.

Valioso cuarteto libre.- Entre los agentes libres que permanecen en el mercado, hay cuatro

lanzadores derechos que tienen con qué ayudar a cualquier equipo, Dany Salazar, dominicano; Taijuan Walker, Matt Harvey y Aaron Sánchez, californiano.

Problemas del texano Verdugo y el venezolano Graterol.- En Boston, periodistas y comentaristas de radio y televisión han expresado sus temores de que el outfielder, nativo de Tucson, Arizona, Álex Verdugo, de 23 años, no pueda estar a la altura de las exigencias, por su tendencia a lesionarse el cuello, la cintura y el brazo, y se convierta en un drama. En dos temporadas completas con los Dodgers solamente ha sacado 14 jonrones y ha impulsado 44 carreras.

Además llegó a los patirrojos por Mookie Betts junto con el venezolano Brustar Graterol, de quien me dijeron no quedó bien de la Tommy John, otro drama en la negociación.

¿Cuál era el problema? En 2021, a los 28 años de edad y siete en Grandes Ligas, Mookie Betts puede ser agente libre y sus agentes, VC Sports Grup, se preparan a exigir contrato récord por 500 millones de dólares para 10 temporadas. Los Dodgers creen poder pagar eso, los Medias Rojas, no… ¡¡Amanecerá y veremos!!

Esa sinker era imbateable.- En cuanto al nativo de Calabozo, lo señalaban como la clave del negocio. Graterol, lanzador derecho de 21 años, dejó por las Menores récord de 19-6, 2.48, 230 strikeouts y 65 bases por bolas. En Grandes Ligas solo ha lanzado 9.2 innings, con 10 strikeouts, dos bases por bolas. Los bateadores dicen que su sinker era imbateable.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.