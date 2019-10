En media hora alargan los juegos de postemporada

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Me llamo Berra, pero no sé por qué mi mamá me llamaba hijo mío”.. Yogi Berra.-

-O-O-O-O-

** No siempre hay que obedecer a papá. El tercera base de los Yankees, el colombiano cartagenero Gio Urshela, de 28 años, está en las Grandes Ligas porque desobedeció al suyo, cuando le ordenó hacerse futbolista de profesión. Gio lleva 11 años en la pelota profesional y en Venezuela juega para las Águilas del Zulia. Buen bate y espectacular a la defensiva… ** En esta postemporada usan en televisión tres minutos, tanto en inglés como en castellano, para comerciales cada tres outs. 90 segundos más de lo necesario para que un equipo venga a batear y el otro salga a servir. Como son 18 entradas en nueve innings, agregan nada menos que 27 minutos a cada juego no extrainnings, cerca de media hora. ¿Para qué lucha el comisionado Rob Manfred entonces en busca de la reducción de los tiempos de los juegos?… ** Vale la pena refugiarse en la transmisión en inglés en vez de sintonizar FOX-TV en Castellano. Poco preparados, los narradores y comentaristas. Uno de ellos, lo único que pronuncia bien es “García Márquez”, sus apellidos, para anunciar cien veces por juego que está transmitiendo. Narcisismo televisado. No hablan castellano, lo balbucean con horribles errores y transmiten más saludos que hits y outs. ¡Pobres!

-o-o-o-o-o-

“De la ópera me gusta todo… Menos la música”… Yogi Berra.-

-O-O-O-O-

** El boricua de Caguas, Álex Cora, dio el salto de coach del banco de los Astros a mánager de los Medias Rojas, y ahora otro de Puerto Rico, nacido en Santurce, Joe Espada, igualmente coach del banco de los Astros, está en Chicago, porque lo entrevistan los Cachorros, quienes buscan nuevo mánager. En Wrigley Field también entrevistaron a Gabe Kapler, quien fue mánager de los Phillies… ¡¡Vaya usted a saber!!... ** Entre tanto, Matt Wiliams, quien recientemente fuera mánager de los National, está en Korea, donde va a dirigir un equipo que lo ha firmado por tres temporadas… ** Los Mets tenían una lista de 21 aspirantes a dirigirlos, incluso la dama Jéssica Mendoza y han agregado uno, Eduardo Pérez, hijo de Tany Pérez…** Con los muertos del beisbol en estos últimos días podemos ir armando un buen roster…: Jacinto “Jackie” Hernández, 12 de octubre; Andy Etchebarren, cinco de octubre; Bob Tufts, 4 de octubre; Tom Waddell, 14 de septiembre; Álex Grammas, 14 de septiembre. ¡Hasta un día de estos, muchachones, descansen eternamente en paz!

-o-o-o-

“Las similitudes entre mi padre y yo son muy diferentes”.... Dale Berra (hijo de Yogi).-

Atención.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.