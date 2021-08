Encuentran la falla de Shohei Ohtani

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Era tan pobre que cuando llegué aquí, me tapaba con una mano por adelante y no tenía mano para lo de atrás”… La Pimpi.-

** Fernando González y Luis M. Hernández, de Valencia, cooperan con la columna…:

“Además de Melvin Mora (Orioles), Johan Santana (Twins), Edgardo Alfozo (Mets) y Manny Trillo (Phillies), otro venezolano en el Hall de la Fama de un equipo de Grandes Ligas es David Concepción, de los Rojos”. Cierto. Imperdonable mi gazapo. Muchas gracias… ** Falta muy poco para que Dave Roberts sea declarado el Mejor Mánager de los Dodgers en la historia. Nadie en esa posición había enfrentado tantas calamidades como este hijo del militar negro estadounidense y de la dama japonesa. Nadie dirigiendo a los Dodgers, ni en Brooklyn ni en Los Ángeles, ha brindado a su fanaticada tantos motivos de diversión, de entretenimiento, de felicidad. ¡Hip, hip, hurra, jefe Roberts!... ** El diario Últimas Noticias, de Caracas, cumplirá el mes próximo, 80 años de estar circulando, y yo he estado con la empresa en los últimos 74 años. Por eso, me entrevistan acerca de los recuerdos, los cuales no caben ni en 80 ediciones. Pero es bueno el acontecimiento para recordar, con gratitud y con nostalgias, a queridos personajes de la historia, como Miguel Ángel Capriles, Óscar Yanes, Raúl Hernández, Eleazar Díaz Rangel, Ciro Urdaneta Bravo y Joaquín Araujo Ortega… ** Los Medias Rojas sufren del mismo mal que agobia a los Dodgers. Hasta ayer habían perdido 10 de los últimos 12 juegos, siete después de ir adelante después del quinto inning. Claman por bullpen y defensiva, mientras el mánager Álex Cora no puede dormir…

“Las mujeres se dividen en dos grupos, las cu**nas y las que todavía no se han operado las nalgas”… Pacomio.-

** Algunos lanzadores han encontrado cómo dominar a Shohei Ohtani, por lo que ya no va para 60 jonrones. Al promedio actual del año, terminaría con 55… ** A los cu**picosos parece que ya no les pica… ** Lionel Messi no lloró al despedirse de Barcelona por el dolor de dejar al Barça, sino por la alegría y felicidad de ir a Francia a cobrar 80 millones de euros, libres de impuestos por dos años… **Si los Yankees logran que sus peloteros no usen ridículas melenas ni asquerosas barbas, ¿Por qué no consigan vacunarlos contra el coronavirus? Entre otros, enfermos y en peligro, Gerrit (Nat King) Cole, Gary Sánchez y Anthony Rizzo…

“A esta edad, ya no podemos dejar los vicios, pero los vicios sí que dejan a uno”… Camilo José Cela.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.