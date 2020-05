Entregan sortijas de campeones en televisión

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Si el coronavirus y los cu***picosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

** Pasado mañana domingo, a las siete de la noche, entregarán a los Nationals sus sortijas de campeones 2019. Primera vez que este acto será fuera de un estadio y la primera vez que lo celebra este equipo. Lo transmitirán desde un estudio de MLB Network… ** Todo obedece a que propietarios y peloteros no logran ponerse de acuerdo acerca de la campaña 2020, y parecen ir a la cancelación total… ** Ayer tarde proponían a los bigleaguers jugar sin público y prorratear los honorarios firmados, según juegos realizados; otra, esperar hasta que pueda jugarse con público y negociar después lo de los sueldos… ** Las gestiones hasta ahora se consideran ineficientes, como lo han pregonado Scott Boras, Trevor Bauer y Blake Snell… ** Entre tanto, cinco estados dan la bienvenida oficial a todos los deportes: Nueva York, California, Florida, Arizona y Texas. En Júpiter, Florida, ya entrenan los Marlins…

** Christian Yelich (Cerveceros) nunca había cobrado tanto como 12 millones 500 mil dólares, sus honorarios de 2020. Desde luego, aún no ha recibido nada de eso. Además, está firmado hasta 2029 por 218 millones. Por supuesto, hay unos cuantos casos parecidos… ** Los Mets siguen con el mismo propietario, Fred Wilpon. Ha tratado con varios posibles compradores, entre quienes aparecen Álex Rodríguez y su Jennifer López. Esta etapa coronavirulada, por supuesto que no es la mejor para una operación de miles de millones dólares. La revista Forbes evaluó al equipo en 2 mil 400 millones. Wilpon lo adquirió de Nelson Doubleday por 431 millones en 2002. ** Sin equipo permanece el cubano de 29 años, Yasiel Püig, quien presume de ser outfielder de Grandes Ligas. Ha cobrado de los Dodgers, 2012-2018, y de los Rojos, 2019, 51 millones 698 mil dólares. ** Hoy hace 113 años que el Taylorville le ganó 1-0 al Charleston, en clase D sin que ninguno de los dos equipos conectara hit. La carrera en el tercer inning fue anotada por Taylorville, por una base por bolas, dos sacrificios y un error. En el quinto inning, Charleston llenó las bases sin out, por errores y por bolas, ordenaron squeeze play y les hicieron triple play.

