Está de fiesta la familia mexicana de los Urías

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- "Si el catcher tiene que usar una careta o una máscara, ¿quiere decir que cada uno de los demás peloteros usan una menos cara?"... La Pimpi.-

-O-O-O-

* Scott Boras no ha podido colocar a su representado dominicano, Marcell Ozuna, en ningún equipo, por ahora. Después de siete años con los Marlins y dos con los Cardenales, el oufielder de 29 años quiere permanecer en San Luis, donde le pagaron nueve millones de dólares en 2018 y 12 millones 250 mil el año pasado… * La familia mexicana Urías está de fiesta porque Ramón, de 25 años, tras de nueve como profesional, cuatro por las Menores, ha sido invitado a los entrenamientos por los Cardenales. Ramón es hermano mayor de Luis, de 22 años, shortstop de los Padres. ¡Muy beisbolera la familia de Magdalena de Kino!… ** Hoy cuando llego a mis, bien vividos, 91 años de edad, sufro otra vez la desgracia de Puerto Rico, donde tengo tantos amigos. Primero el huracán, ahora el terremoto. He aprendido a llorar y a rezar en boricua. Pero esa gente no se rinde y han anunciado que la Serie del Caribe sí se celebrará allá, porque el estadio y alrededores, están en perfectas condiciones. ¡Buena suerte, Puerto Rico!

-o-o-o-

"Lo que nos va echando a perder no son los años de edad, sino la vejez"... Yogi Berra.-

-o-o-o-

* Desde la última semana de febrero estará el mánager Omar Vizquel uniformado con los Toros de Tijuana, dirigiendo los entrenamientos en la casa del equipo, el estadio Gasmart. Pero el primero de marzo se mudarán a Tempe, Arizona, y hasta el 31. Por allá entrenarán y jugarán de exhibición 15 veces con equipos como Dodgers, Rojos, Cerveceros y Rangers. Lo demás será la dura temporada mexicana… * La sabermetría crece como una avalancha, después de WAR, Win Above Replacement, crearon el OAA, Outs Above Average, cuántos outs realiza un pelotero comparado con el promedio; y el IOAA, que expresa la efectividad del jugador a la defensiva, o sea, los outs y asistencias que logra, comparados con sus errores. Complicado hasta para los matemáticos… ** Las acusaciones de que Astros y Medias Rojas son ladrones de señas han provocado una investigación por Major League Baseball de los otros 28 equipos. Caballeros, Houston y Boston fueron los ganadores de las dos Series Mundiales más recientes. Ahora la sospecha es que todos han robado señas a todos los demás. Al comisionado Rob “Cabeza de Chorlito” Manfred se le puede ocurrir por eso, reglamentar el robo de señas y ¡play ball!... ¡Digo yo, ¿no?!...

-o-o-o-o-o-

“La careta para beisbol fue inventada para taparle la cara a Yogi Berra, y así no asustara más a los niños”… Billy Martin.-

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.