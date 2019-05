Fanáticos de Yankees los hay en todo el mundo

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Nos dividimos en dos grandes grupos… Los que no van de vacaciones porque no tienen dinero y los que no tienen dinero porque fueron de vacaciones”… Joey Adams.-

Desde Jerusalén me escribe hace 18 años Paúl Schwartz, quien me envió su primer mensaje cuando estaba en los 14 años de edad. Ahora ya casado, con par de hijos.

“Fanáticos de los Yankees hay en todo el mundo. Yo estoy en Jerusalén”, me escribió aquella vez.

Nos conocimos personalmente en 2009, cuando vino para ver a sus Yankees ganarles a los Phillies en cinco juegos.

Paúl es nativo de Ciudad de México, sus padres de Israel, igual que sus abuelos. Y fue en México donde se hizo amante del beisbol y seguidor de los Yankees.

Ahora he recibido un largo y lloroso e-mail suyo. Me dice cosas como…:

“Juan: ¡¿cómo crees que voy a tolerar ver a los Yankees pasar de una década y llegar a 11 años sin ganar una Serie Mundial?!... ¿Qué podemos hacer?”.

Amigo Paúl…: Si entre tú y yo ganáramos 40 juegos desde el montículo, más cuatro en la Serie Mundial, quizá sería suficiente. Pero no puedo, no sé tú”.

Los Yankees tratan de recuperarse de las ausencias de Derek Jeter, Mariano Rivera y Álex Rodríguez. Ya no les satisfacen las victorias de playoffs, hablan solo de series mundiales. Y sufren de angustias ante las numerosas lesiones de los últimos tiempos.

Otros fanáticos estarían celebrando por tener jovencitos tan valiosos como los lesionados Didi Gregorius y Miguel Andújar; el dominicano capitaleño Gary Sánchez; el caraqueño Gleybar Torres; el veterano cerrador cubano, Aroldis Chapman; más Aaron Judge, Luis Cessa y Giancarlo Stanton.

La última vez que los Yankees respiraron las encantadas aromas del Clásico de octubre, fue en 2009, cuando lo ganaron a los Phillies en seis juegos.

Los Yankees han ganado 27 series mundiales desde sus comienzos, 1903; los Phillies dos (1980 y 2008) desde 1883. Así de difícil es ganar cuatro juegos de una Serie Mundial cuando no eres Yankee.

Los yanquistas son más impacientes porque se acostumbraron a ganar seguido. Mi querido amigo, Musiú de la Cavaleríe me dijo una vez en Nueva York…: “La Serie Mundial sin los Yankees, no es la Serie Mundial”.

Años después, la Serie Mundial fue con los Yankees, pero la perdieron, la reacción de Musiú fue…:

“Si los Yankees no ganan la Serie Mundial, esto no es la Serie Mundial”.

Aaron Boone es uno de los mejores mánager. Ha logrado que la moral del equipo se mantenga en alto, no obstante las laaaaargas listas de lesionados.

Por eso, el futuro ganador de los Yankees puede ser tan pronto como este año, si las lesiones finalmente los respetan. ¡Amanecerá y veremos!

