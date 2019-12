Frases para recordar cuando llega la Navidad

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Y le pido al niño Jesús que todas las noches que me quedan en la vida sean puras noches buenas”... La Pimpi.

¡Feliz Navidad!, digo yo, ¿no?

“La sonrisa es la primavera que ahuyenta el invierno del rostro humano”... Víctor Hugo.

“Adoro la tecnología moderna, pero echo de menos a las tarjetas navideñas de cartulina”.... J.V.

“De los papás se habla solamente si hay algo negativo qué echarles en cara”... Ana María Polo.

“El 80% de los accidentes de tránsito son culpa de los hombres… Porque les prestan los carros a las esposas”… Pacomio.

“Ya sé que soy muy bruto, pero mi ventaja sobre otros es que puedo disimularlo”... Pacomio.

“Bienaventurados los brassiers de Sofía Vergara, porque de ellos es el reino de los senos”... Hno. Soilo.

“Bienaventurados los pobres porque tienen más espacio en sus refrigeradoras”... Hno. Soilo.

“Es muy duro fracasar, pero es peor no haber intentado nunca alcanzar el éxito”... Theodore Roosevelt.

“El machismo comienza por el diccionario. Fíjate que no hay diccionaria... Dick Secades.

“Los politiqueros no nos quieren tanto, porque nos quieren tontos”... La Pimpi.

“Cuídense de escribir las letras completas. Por ejemplo, es muy diferente público que púbico”... J.V.

“Tiene tan mal crédito, que quiso abrir una cuenta en Facebook y le pidieron tres fiadores”... Pacomio.

“El beisbol es el único deporte en el cual nada ocurre si el juego es perfecto: No hits, no carreras, no bases por bolas, no errores, nadie en base”... Raymond Mungo.

“José el carpintero fue escogido para ser el padre de Jesús porque tenía mucha madera para eso”... Dick Secades.

“Nunca se sabe cuántas ovejas hay porque el encargado de contarlas siempre se queda dormido”... La Pimpi.

“Leer un libro es el espectáculo más barato y productivo que puedes encontrar en este mundo”... Nelson Mandela.

“Un desengaño vale más que mil ilusiones”... Simón Bolívar.

“La superstición trae mala suerte”... Humberto Eco.

“No eduques a tus hijos para ser ricos. Edúcalos para que sean felices. Así, cuando lleguen a adultos, sabrán el valor de las cosas, no sus precios”... Anónimo.

“Nadie, jamás, puede separarse de su sombra”... Proverbio budista.

“La importancia de un acento: No es lo mismo ‘bebé abordo’, que ‘bebe abordo”... J.V.

“Egoísta es todo aquel que piensa más en sí mismo que en mí”... La Pimpi.

“Trata a cada mujer como te gustaría que trataran a tu madre”... Álvaro Reyes Montilla.

“Si quieres tener a una dama al lado, primero debes ser un caballero”... Álvaro Reyes Montilla.

“No es igual el sexto sentido que el sexo sentido”... La Pimpi.

“Las únicas personas que jamás cometen errores son aquellas que jamás hacen nada”... Theodore Roosevelt.

“Hay quienes creen tener una mente abierta, pero lo que la tienen es vacía”... George Burns.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.