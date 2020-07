Fueron 868 jonrones los de Sadaharu Oh

Coral Gables, Florida (VIP WIRE) Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles.

¿Me informaste desde cuál población o ciudad escribes?

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Juan de J. Colmenares D. de Caracas, pregunta…: “¿Va a dar este año sus predicciones, como siempre, al comenzar la temporada?”.

Amigo y tocayo…: Claro que sí. Dodgers y Yankees deben llegar directos a la Serie Mundial, y la ganará el club de Los Ángeles. Más Valiosos, Gleyber Torres-Christian Yelich. Cy Youngs, Justin Verlander-Stephen Strasburg. Novatos, Jesús Luzardo-Gavin Lux. Mánagers, Aaron Boone-Dave Roberts.

Sergio M. Biancci, de Hermosillo, pregunta…: “¿Está Ud. seguro de que los jonrones del japonés Sadaharu Oh fueron 800, como publicó en su columna?”.

Amigo Sergi…: ¡Heeeey! No he publicado eso, ¡nooooooo! Conozco personalmente a Oh, lo entrevisté en Tokyo dos veces durante cada uno de mis viajes allá, y sus cuadrangulares fueron 868. Me preocupa tu equivocación. Averigua dónde leíste ese gazapote, que nada tiene que ver conmigo.

Orlando González, de Anaco, pregunta…: “¿Dónde puedo comprar sus libros?”.

Amigo Orlo…: Los libros están agotados. Y Ediciones B, que publicó los últimos, ya no opera en Venezuela.

José G. Sánchez, de Caracas, pregunta…: “¿Cuál ha sido la temporada más corta de MLB y por qué? Y está previsto que esta temporada se entreguen los premios individuales a los peloteros?”.

Amigo Pepe…: En la primera Liga Grande, la National Association, en 1871, cada equipo realizaba 28 juegos. Los Atléticos de Philadephia ganaron esa temporada 21-7. Y esta vez sí se adjudicarán los premios individuales a los mejores de este año, ¿por qué no?

Lorenzo Borges, de Barcelona, dice…: “Desde niño he sido fiel admirador suyo y de su manera de hacer periodismo. Como soy caraquista, me molestaba cuando usted criticaba a Andrés Galarraga, Omar Vizquel o a la pelota venezolana por sus errores administrativos. Hoy, después de tanto leer su columna, he entendido que su éxito se debe a esa firmeza de opinión que ha sido contínua (al mejor estilo de un buen umpire), y ahora entiendo sus críticas para con Bud Selig, Diego A. Maradona, la Confederacion del Caribe, los tramposos y mentirosos de los esteroides. Usted ha sido un ojo constante que ha cantado la misma esquina y a la misma altura todos los strikes que le he leído, por lo que doy gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso a un periodista como tú”.

Amigo Lory…: Gracias por leerme, por escribirme y por tantos elogios. La pregunta es, ¿cómo hago para merecerlos?

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.