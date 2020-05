Funeraria, propiedad de miembro del HOF

Coral Gables, Florida (VIP WIRE) “Mi primera y única vocación es el periodismo. No empecé siendo periodista por casualidad –como muchos otros– o por necesidad, o por azar, empecé siendo periodista porque lo que quería era ser periodista”… Gabriel García Márquez.

Si el coronavirus y los cu***picosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

El humor negro de Scully.- Vin Scully, de 92 años, quien narró los juegos de los Dodgers por radio durante 67 años, hasta 2010, hace humorismo de su caída reciente en su casa. Al Salir del hospital grabó un video en el cual dijo …: “Todo fue un slider de cabeza y accidental… Pero me sentenciaron out”. Scully es una de las mejores historias de los Dodgers.

Funerario del Hall de la Fama.- André Dawson, elevado al Hall de la Fama en 2010, nativo de Miami, se ha dedicado aquí en su ciudad al negocio de las funerarias, Paradise Memorial Funeral Home. Dawson se dice conmovido y solidarizado con quienes debido a la pandemia no pueden pagar sus servicios. No sabe cuántas veces ha atendido familias sin recursos a quienes no les cobra. Dawson fue notable slugger y centerfielder extraordinario. Ahora, muy caritativo.

¡A ENTRENAR MUCHACHONES!- Convocan a los equipos para continuar los entrenamientos en sus estadios de home club. Pretenden comenzar la temporada dentro de cuatro semanas, con las dos ligas unidas en tres divisiones, Este, Centro y Oeste, y cada equipo a realizar 100 juegos. Será la campaña COVID-19.

Injusticia contra los umpires.- Si hay temporada 2020 pagarán a los umpires el 70 % de sus honorarios, según me informa el coleóptero de esta columna, Héctor Sánchez. Horrible injusticia, porque ellos cobran entre 110 mil y 432 mil 800 dólares anuales. Correcto sería sacrificar a los peloteros, cuyos honorarios van desde 540 mil hasta 17 millones de dólares. Podrían bajarles, no menos de la mitad o, mejor, mucho más. ¡Digo yo, ¿no?!

RETAZOS.- Indios y Medias Rojas han sido los primeros equipos en aceptar devolver al dinero a quienes han adquirido boletos para juegos cancelados por la pandemia. También ofrecen cambiárselos por otros de 2020 o de 2021. Y es lo que van a tener que aceptar todos. Si no te dan lo que compraste tienen que devolverte lo que pagaste… ** Coronavirus no ha sido culpa de los propietarios de equipos, pero tampoco de los fanáticos…

** ¡¿Cuánto costará todo esto?! Los propietarios perderán entre seis y siete mil millones de dólares. Dependerá de con cuánto les colaboren los peloteros y demás adyacentes… ** Al fin y al cabo, ¡play ball!, y es lo que deseábamos todos los de nuestro mundo. Pero ¿se podrá?

