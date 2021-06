Gabriel García Márquez, el inmortal de las letras

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “En Hollywood ya no preguntan ¿cómo está tu esposa?, sino ¿y quién es tu esposa ahora?... Joey Adams.-

-O-O-O-O-

Hoy, de Día del Correo, como todos los miércoles. Óyeme, si no me enviaste desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias.

Félix Salazar, de Higuerote, pregunta…: “Después de tanta destrucción contra el beisbol, ¿no se avizora una luz al final del túnel? Digo yo, un cambio de comisionado o un acuerdo de la Asociación de Peloteros para anular las reglas impuestas por Rob Manfred?”.

Amigo Lixo…: No. Ni a los propietarios ni a los jugadores les conviene que se vaya quien, por encima de todo, les defiende los multimillones de dólares por pago de derechos para televisar los juegos. Y el mismo Manfred cobra 17 millones por año.

Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta…: “De los electores para el Hall de la Fama, ¿es usted el de mayor edad?”

Amigo Manolo…: Así es. Ya no hay nadie mayor que yo en ninguna parte.

Omar Jaime, de Hermosillo, pregunta…: “Mi esposa y yo queremos saber cómo y por qué surgió el slowpitch, la historia”.

Amigo Omo…: No tengo la menor idea. Eso debe de estar en internet.

Ramón Rodríguez, de Toluca, sugiere…: “Por favor, publique algo más del tema de aquella columna, en la cual recordó cuando conoció a Gabriel García Márquez, y él le dijo que lo envidiaba por su trabajo, ya que iba todos los días a Yankee Stadium o a Shea Stadium”.

Amigo Moncho…: De mis dos encuentros con el Gabo podría escribir un libro, pero no me atrevo. Aprendí mucho de él, mucho de periodismo, porque, como él lo recalcaba, fue siempre reportero. Creo que el éxito de sus obras ha sido porque escribió toda su vida como se hace en el diarismo. Incluso con el sabor, la pasión y la angustia por el cierre. La magnitud de García Márquez es tal que me parece imposible conocer a alguien tan grande por sus letras. En abril de 2014, a los 87 años de edad, un cáncer se lo llevó al Más Allá. Pero, por supuesto, jamás morirán el Gabo y su historia en el idioma castellano. Son inmortales.

Noel Longa, de Carora, pregunta…: “¿Se puede anotar una carrera por jonrón sin pisar las bases? Porque me parece insólito los del juego Astros-Minesota, cuando José Altuve se anotó cuadrangular sin recorrer las bases”.

Amigo Elo…: Eso fue insólito y absurdo. Las Reglas obligan a pisar las cuatro bases en orden. Creo que fue decisión de los umpires.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

