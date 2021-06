Gerrit Cole, víctima de la nueva política

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).-“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica…: es la voluntad”… Albert Einstein.-

Hoy es Día del Correo como todos los miércoles. Óyeme, si no me enviaste desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias.

Rogelio A. Marrero, de La Habana, pregunta…: “¿José Abreu va a quedar fuera de la acción durante toda la temporada? Óigame, los Medias Blancas han sufrido muchas lesiones este año”.

Amigo Yeyo…: El slugger cienfueguero de 34 años, el Más Valioso de la Liga en 2020, recibió el domingo, sobre la rodilla izquierda, una recta a 96 millas por hora, del joven de los Marineros J.T. Chargois. José no pudo seguir en la acción, pero los rayos X demostraron que no tiene fractura. El lunes fue pospuesto el juego con los Twins de visita en Chicago. Y ayer martes, cuando enviaba esta columna, los médicos examinaban al cubano a ver si le permitían jugar.

Cierto, los Medias Blancas han sufrido serias lesiones este año, como la del segunda base Nick Madrigal, fuera de juego por la temporada, por operación de tendones en el muslo derecho; igual que el outfielder dominicano, Eloy Jiménez, quien sufrió ruptura de un tendón a la izquierda del pecho; y Luis Robert, lesión en la cadera derecha.

Francisco A. Ramos, de Hermosillo, pregunta…: “¿Hay limitaciones similares a las de nuestra pelota invernal, en Major League Baseball y en las menores? Ejemplo, en la Liga Mexicana del Pacífico, esta próxima temporada, cada equipo podrá tener solo cinco importados”.

Amigo Paco…: Las hay, pero diferentes. No se trata del equipo, sino de todos los peloteros de la organización, y el número de los no estadounidenses aceptados varía según necesidades de cada franquicia.

Louis Cohen, de Jerusalén, pregunta…: “¿Habrá terminado la carrera de Gerrit Cole, por la nueva y minuciosa revisión de las sustancias prohibidas a los pícheres? Los Medias Rojas acaban de destrozarlo, con cuatro carreras en el primer inning, incluso dos jonrones, uno de Rafael Devers, de 451 pies. Primera vez en su carrera que le llegan a home más de una vez en el inning número uno”.

Amigo Luisito…: Gerrit (Nat King) Cole es un extraordinario lanzador. Si usaba sustancias, sabrá adaptarse a la nueva política. Dale tiempo. A los 30 años de edad y en su novena campaña de bigleaguer, se le supone en lo mejor de su vida de pelotero.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené la Pelota”, entrando por, “el deporte vuelve a unirnos”.

