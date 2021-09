Gleyber ya no es SS de los Yankees

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Nadie más sabio que quien inventó el vicio de tomar café negro por la mañana” -Pacomio.

-o-o-o-

** El mejor prospecto de los Cachorros, el outfielder, de 21 años, Brennen Davis, fue subido anteayer de Doble a Triple A. En su primer juego con los Cachorros de Iowa, conectó jonrón de dos carreras en victoria sobre Omaha. ** Hablando de prospectos, los Astros tienen al mejor receptor de las menores, el dominicano de Azúa, Yainer Díaz, de 22 años. Juega con el Asheville, Clase A-Alta, y batea para 385, 10 jonrones y 27 impulsadas en 21 juegos.

** Ayer viernes presentaron a Alfredo Pedrique en el Bootcam de Fuenmayor University, y el lunes podremos ver y oír a Álvaro Espinoza. Siempre a las seis de la tarde. Aquí te informan cómo enlazarte: @fuenmayoruniversity

** SABR, Society for Américan Baseball Reseach, cumple 50 años. Recuerdo cuando la fundamos, en 1971, en Cooperstown, y la anualidad que pagábamos era de 10 dólares, ahora son 65. Pero se recibe mucho más de 100 dólares en impresos, servicios y satisfacciones…

-o-o-o-

“La mejor época para casarse la mujer, es cuando está soltera”… La Pimpi.-

-o-o-o-o-

** El caraqueño, Gleyber Torres (Yankees) comprende por qué perdió la posición de shortsop, convertido en segunda base. Dijo desde Baltimore, donde jugaron ayer por la tarde: “No hice buen trabajo. Cometí demasiados errores (18). Me siento muy bien en segunda”. Y el mánager Aaron Boone explicó: “A los 24 años, considero que lo mejor de la carrera de Gleyber está por venir. Cambiarlo de posición era lo mejor para el equipo”… ** Los Yankees, con 82-64, están en lucha por el segundo lugar del este con Blue Jays (82-64) y Medias Rojas (83-65). A partir de mañana, cuando recibirán a los Indios, tienen 15 juegos para terminar la temporada … ** Padre e hijo, los Griffey, los Guerrero, los Bichette, y preparémonos para los Sabathia, porque, Carsten, de 17 años e hijo de CC, será firmado en el draft de junio próximo. Pero no es lanzador zurdo, como papá, sino zurdo pero tremendo bateador. Dicen que puede jugar cualquiera de las siete posiciones tras el pitcher… ** Mike Trout (Angelinos), con lesión en la pantorrilla derecha desde el 17 de mayo, ya no jugará este año. Lo anunció el mánager Joe Maddon. Bateaba Trout para 333, ocho jonrones y 18 impulsadas, en 36 juegos.

“Los hijos son realmente nuestros, solo hasta el día cuando ellos comienzan a opinar”.-Armandina Cisneros de Uslar.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.