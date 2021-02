Guerra de Charros angustia a Jalisco

Coral Gables, Florida (VIP WIRE) “La inteligencia y la paz deben estar unidas por encima de todo, y especialmente por encima del dinero”… Nelson Rockefeller.-

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. ¿Informaste desde dónde escribes?

Dimas Rebolledo, Justiniano García, John De Mars, Víctor González, Pedro Usaguetarrieta y Melquiades Rivas, de Guadalajara, opinan…: “Somos fanáticos sinceros del beisbol. Cuanto podemos, lo invertimos en boletos, souvenirs, comidas y bebidas en el estadio. Éramos felices con nuestros Charros, hasta ahora, cuando los propietarios se pelean tan fuerte.

Los seis que le escribimos hoy vivimos en Guadalajara, pero tres somos de Culiacán, uno de Hermosillo y los otros dos de aquí. Le agradecemos su columna, aconsejando lo lógico, paz y beisbol.

Hemos hecho muchos amigos en las tribunas del estadio, somos como una familia y disfrutamos las victorias charras, así como sufrimos intensamente nuestras derrotas.

Pero lo que sí no queremos sufrir es que, por desavenencias entre los dueños, se vaya el beisbol de aquí, como ya se fue una vez para pasar décadas sin el espectáculo. Necesitamos el beisbol.

Eduardo Rondón, de Orlando, relata…: “Trabajo ocho o más horas diarias, durante seis días a la semana, como ayudante del cocinero en un restaurante, llevando fuego todo el tiempo, y me pagan 500 dólares semanales, son 26 mil dólares anuales.

No me alcanza para mantener a mis dos hijitas, y menos podré darles la instrucción universitaria que merecen. Comprendo que no nací con habilidades de bigleaguer y que mis padres no me pudieron pagar mi sueño de ser médico. Pero, de todas maneras, es injusta tanta diferencia.

Porque aquí tengo la información de que solo por jugar pelota siete meses al año, durante 14 temporadas, Fernando Tatis hijo cobrará 340 millones de dólares; Mike Trout, 426 millones 500 mil por 12 años, y Mookie Betts, 365 millones también por 12 años. Nada contra ellos. Pero va mal en nuestra sociedad. Tenemos que mejorarla. Si mis hijas tienen un padre que trabaja tanto, deberían poder ir a la universidad económicamente cómodas.

Nichiela Castro, de Nogales, opina…: “Aún cuando no sea del beisbol, por favor, publique cómo cada vez las damas se visten peor. Ya Pedro Harapos es un Príncipe de Gales al lado de ellas, pantalones rotos y sucios, que dejan ver las rodillas, camisas mal abotonadas y salidas por debajo de los sacos hasta más abajo de las nalgas”.

