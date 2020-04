Ha habido 18 catchers zurdos en Grandes Ligas

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Ningún rico tiene la plata que yo debo”… Sábados Felices.-

-o-o-o-o-o-

Si coronavirus lo permite, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde cuál población o ciudad escribes?

Luis M. Díaz P., de Caracas, pregunta…: “¿Puede informarme cuándo fue inaugurado el Wrigley Field de Chicago?”.

Amigo Lucho…: El 20 de abril de 1916, cuando los Cachorros les ganaron a los Rojos 7-6, en 11 innings. Llamado así por Philip Wrigley, propietario del equipo entonces.

Jesser Báez, de Bogotá, pregunta…: “¿Por qué no hay receptores zurdos? No los he visto”.

Amigo Jes…: Hasta mediados del siglo XIX consideraban de mal agüero en Estados Unidos a los zurdos. La primera liga grande, la National Association (1871-1875), jugó con muy pocos zurdos. Y la Liga Nacional, fundada en 1876, también. Pero sí ha habido catchers zurdos, aun cuando pocos, por otro motivo, porque la mayoría de los bateadores (siete de cada 10) son derechos, y estorbarían al receptor zurdo para tirar a las bases. Los catchers derechos tienen el ambiente desocupado en siete de cada 10 casos.

Además, este es un mundo para derechos, fíjate que no hay braguetas zurdas ni existen automóviles para zurdos, y tampoco hay computadoras zurdas. No obstante, ha habido 18 catchers zurdos en las Mayores, el último, Benny Distéfano, en 1989, con los Piratas. Los otros…: Fergy Malone, 157 juegos, entre 1871 y 1884; Bill Harbidge, 128, 1875-1884; Stan Trott, 272, 1880-1888; John Humphries, 75, 1883-1884; Dave Oldfield, 35, 1883-1886; Mike Hines, 99, 1883-1888; Sy Sutcliffe, 186, 1884-1892; Pop Tate, 202,1885-1890; Art Twineham, 52,1893-1894; Fred Tenney, 69, 1894-1898; Jack Clements, mil 073, 1884-1900; Fred Tenney, 69, 1894-1895-1896-1898; Homer Hillebrand, 3, 1905; Jiggs Donahue, 79, 1900-1901-1902… Joe Wall, 7, 1901-1905; Dale Long, 2, 1958; Mike Squires, 2, 1980.

Francisco Ramírez, de Mazatlán, pregunta…: “Es verdad que Bob Gibson murió de coronavirus?”.

Amigo Pancho…: Gibson sigue vivo y sonriente a los 84 años de edad, aun cuando batalla con cáncer en el páncreas. Incluso, está programado para formar parte de las ceremonias inaugurales en San Luis. Dice que se siente bien, sin dolores. Gibson, elevado al Hall de la Fama en 1981, hizo bajar la lomita en 10 pulgadas, cuando en 1968, terminó la temporada con efectividad de 1.12.

Además, ganó más de 20 juegos cinco veces y su récord total fue de 251-174, 2.91. Además, su estilo fue espectacular por los movimientos agresivos.

ATENCIÓN.- Te invito al archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.