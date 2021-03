Han asesinado al beisbol inteligente

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). ** El shortstop puertorriqueño de Caguas, Francisco Lindor, de 27 años, ha llegado muy exigente a los Mets, quienes le pagarán 22 millones 300 mil dólares por la campaña de este año. Ha dicho Lindor que si no lo firman antes de la inauguración de la temporada, no aceptará ningún contrato y se declarará agente libre en octubre. Lindor aspira a 350 millones de dólares por 10 años… ¡Jumm, arrogancia, petulancia!... ** Entre otras locuras del comisionado, Rob Manfred, este año va a probar por las Menores, la prohibición de que los infielders se muevan hasta fuera sus posiciones hacia el outfield antes del lanzamiento. Será la prohibición de las defensivas estratégicas que tan útiles han resultado… ** Confirmaron ayer en Fenway Park de Boston que el estelar jugador de basquetbol de Los Ángeles Lakers, Lebrón James, de 36 años de edad, adquirió parte de los Medias Rojas de Boston. No se ha revelado el porcentaje del negocio que asumirá, pero sí se confirmó su compra. Y añadieron que se trata de una pequeña parte…

“El problema de la edad es que, cuando somos suficientemente experimentados y lo sabemos todo, ya no queremos, o no podemos, hacer nada”… Pacomio.-

** Me dicen que el bateador designado en la Liga Nacional “no es definitivo, sino temporal”. En la Americana también ha sido temporal desde 1973. Temo que ocurrirá lo mismo en la vieja Liga, que lo dejen para siempre, asesinando a mansalva tantos interesantes quehaceres de los mánagers. Como cuando le corresponde el turno al pícher, quien lanza gran juego, pero abajo 0-1 o empatados a cero, ¿se le deja batear para seguir aprovechando su picheo o se manda a un emergente en busca de la carrera del empate o la ventaja?... Pero la televisión quiere más carreras anotadas, por lo que nada le importa al comisionado la tradición, el buen beisbol, la inteligencia en el juego, la estrategia que distingue a los buenos mánagers…

Pregunta al paso, como quien dice…: ¿Por qué a Rob Manfred no le importa la desaparición del beisbol inteligente?

La respuesta…: Porque él no es inteligente. No comprende, cómo ni por qué, es muy interesante el pícher en la alineación, aun con su, a veces, débil bate.

“Viejo siempre es viejo, aunque camine muy erguido”… Yatuny Lagueles.-

