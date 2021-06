Historia de los comisionados

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Durante su niñez y adolescencia, George Washington no se comportaba como los jóvenes. Incluso, no decía mentiras”… Mark Twain.-

Hoy y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Richard Araujo P., querido compañero periodista de Naranjito, Puerto Rico, opina…: “El día de dejar de amar el beisbol se acerca, gracias a las estupideces de Rob Manfred y adláteres, quienes trabajan duro, para acabar con el deporte/espectáculo nacional de Estados Unidos. Ya no será el beisbol de Babe Ruth, Mickey Mantle, Joe DiMaggio, Roberto Clemente, Luis Aparicio, Vini Castilla, Derek Jeter, Mariano Rivera y Juan Vené en La Pelota... Será otra cosa. Pero no beisbol, porque a ningún deporte se le ha hecho tanto daño para complacer a la TV. ¡Y hasta el nombre le deben cambiar! Tal vez lo puedan llamar: Aberración Manfrediana”.

Francisco Staggioni, de Valencia, pregunta…: “¿Qué deben sentenciar si un espectador desde los bleachers estira una red hacia el terreno de juego y captura una pelota bateada?”.

Amigo Pancho…. Si la pelota estaba del lado allá de la cerca e incogible por el, o los, outfielders, es jonrón. Si iba a descender dentro del terreno y podían capturarla, es out. Si iba a caer en el terreno, incogible, se le acreditarán al bateador las bases que los umpires consideren hubiera alcanzado sin la interrupción.

Francisco Ramos, de Hermosillo, pregunta…: “Si al comisionado lo nombran los propietarios y ellos también lo pueden remover, ¿por qué no lo han hecho, qué tanto influyen sus cambios de reglas en las ligas del mundo, japonesas, coreanas, latinoamericanas, el comisionado sólo se va por renuncia, fallecimiento o edad, cuántos comisionados ha tenido la MLB?, y en su opinión ¿cuál ha sido el mejor y cuál ha sido el que más y el que menos tiempo ha durado en el cargo?”.

Amigo Pancho II…: No lo remueven porque, complaciendo a las cadenas de televisión, les defiende el dinero del negocio, ya que los mayores ingresos de Grandes Ligas hoy día, son vía venta de derechos para televisar. Las Ligas de todas partes tienden a imitar las Mayores, ejemplo, el designado. El comisionado se va por muerte, renuncia o porque lo despiden los dueños de equipos. Manfred es el décimo comisionado. Ha habido dos grandes comisionados, Kenesaw Mountain Landis, también el de mayor mandato, 1920-1944, y Bowie Kühn, 1969-1984. El de menos tiempo en el cargo, Bart Giamatti, 1988-1989, un año.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.