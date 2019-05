Imposible MLB en Latinoamérica

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Mi computadora me cuenta lo ocurrido… Máquinas vendedoras me sirven sándwiches y jugos… Hago tres llamadas y me responden tres contestadoras… Los humanos somos obsoletos”… Joey Adams.-

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Recuerden, por favor, que no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Rigoberto Briceño, de Culiacán, pregunta…: “¿Por qué si tal como usted publicó, el comisionado Rob Manfred considera posibles sedes de Grandes Ligas a Montreal, Nashville, Charlotte, Portland, Vancouver y Las Vegas, no incluye a San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Caracas, Panamá, Ciudad de México y Hermosillo?”.

Amigo Rigo…: Porque no las cree económicamente capaces de mantener una de esas franquicias y porque en cada uno de esos lugares donde se instalara un equipo grande desaparecería una Liga de beisbol profesional latinoamericana. Además, si en Estados Unidos y Canadá tiene seis posibilidades para escoger dos ciudades, que será toda la posible expansión, ¿para qué necesita más? Y ojo…: Entre el costo de la franquicia, el sistema de las menores y el roster grande hay que invertir unos mil 500 millones de dólares. Y eso no incluye el estadio. ¿Quién tiene ese dinero para tal empresa?

Víctor Sologaistoa, de Florencia, Italia, pregunta…: “¿Cuáles han sido los tres cronistas latinoamericanos más destacados en Grandes Ligas?”.

Amigo Vic…: El término cronistas, en la mayoría de nuestros países, quiere decir periodistas que escriben la crónica de un evento. Pero en tu caso, creo lo usas en vez de narradores. Mi respuesta…: Buck Canel, René Cárdenas y Ernesto Jerez.

Carolina Cohén, de Guaymas, pregunta…: “¿Es Mike Trout superestrella, tiene las habilidades de Willie Mays, Joe DiMaggio, Mickey Mantle y Álex Rodríguez?”.

Amiga Caro…: Trout está apenas en su novena temporada de Grandes Ligas, a los 27 años de edad, y es notable en todos los departamentos, promedio al bate de 305, 249 jonrones, 673 carreras impulsadas y 193 bases robadas en 229 intentos. Y juega para el equipo, no para logros personales. Va por el mejor de los caminos hacia la gloria total.

Oswaldo Huerta, de Caracas, pregunta…: “¿Son iguales las pelotas de Grandes Ligas a las de las Menores?”.

Amigo Chaldo… Para forrar las pelotas de las Mayores se usan cueros de la parte de la barriga del ganado, que es el más limpio; el estambre es más prensado, más apretado, y las costuras menos protuberantes. Las de las Mayores han sido, tradicionalmente, más salidoras para los bateadores y más cómodas para los lanzadores.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.