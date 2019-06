Imposible alineación de todos los tiempos

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “¡Feliz cumpleaños! para todos los que han cumplido o van a cumplir en este 2019”… Club de la Comedia-

Hoy y mañana son los Días del Correo, como todas las semanas. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.

Joel Escaray, de Ciudad Ojeda, pregunta…: “¿Cual es tu equipo soñado de todos los tiempos?, sin ese absurdo que es el bateador designado”.

Amigo Elo…: C. Johnny Bench, 1B; Lou Gehrig, 2B; Roberto Alomar, 3B; Brooks Robinson, SS; Honus Wagner, LF; Willie Mays, CF; Joe DiMaggio, CF; Roberto Clemente, RF. Lanzadores: Cy Young, Warren Spahn, Sandy Koufax, Walter Johnson, Grover Cleveland Alenxander, Christy Mathewson, Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee Smith, John Franco, Dennis Eckersley... Además de mover a Mays del centro a la izquierda del outfield, me pregunto, ¿y dónde pongo a Babe Ruth, Pete Rose, Ty Cobb, Hank Aaron, Álex Rodríguez, Nap Lajoie, Rogers Hornsby, Luis Aparicio, Adrian “Cap” Anson, Barry Bonds y algunos más? ¡Imposible ese roster, amigo mío”.

José M. Carcaño C., de Mérida, Yucatán, pregunta…: “¿Podrán decretar perfecto el juego de Armando Galarraga, ya que los videos han demostrado que el último bateador fue out y el mismo umpire, Jim Joyce, ha reconocido que se equivocó?”.

Amigo Pepe…: Ocurrió el 2 de junio de 2010, con los Indios de visitantes en el Comerica Park de los Tigres, en Detroit. Pizarra final 3-0, pero en vez de un out 31, para sellar la perfección, hubo que acreditar infield hit a Jason Donald, a quien Joyce sentenció safe. Pero fue un out tan claro que Joyce presentó excusas a Galarraga. No obstante, es imposible declarar la acción como perfecta cuando en los archivos tiene que aparecer ese hit. Lo que se ha hecho es agregar una explicación al box-score, relatando lo ocurrido y dándole al pitcher todos sus méritos.

Roberto López, de Cuautiltlán, pregunta…: “¿Hay alguna razón para que en su respuesta acerca de los cinco mejores bigleaguers de todos los tiempos no aparezca ningún pitcher?”.

Amigo Beto…: Cito a los únicos cinco que han tenido las cinco habilidades que exige el juego…:

Facilidad para chocar al bate, poder al bate, manos suaves y seguras a la defensiva, brazo fuerte y educado, piernas rápidas entre base y base. Willie Mays, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Roberto Clemente, Álex Rodríguez. De los lanzadores habría que tomar en cuenta las 511 victorias de Cy Young, igual que las 417 de Walter Johnson, y las 373 de Grover Cleveland Alexander e igual que las 373 de Christy Methewson. Igual que las efectividades de Ed Walash, 1.82; Addie Joss, 1.89; y Jim Devlin, 184.

