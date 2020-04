Jamás he escrito lo que dicen los cu***picosos

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Periodismo no es escribir lo que los cu***picosos quieren que uno publique, sino publicar la verdad, comentarla, opinar”… J.V.-

La pregunta de la semana…: Hace hoy 68 años que en un solo juego y con un solo jonrón, dos lanzadores pasaron a la historia de las rarezas del beisbol. ¿Recuerdas de quiénes se trata?

La respuesta…: El 23 de abril de 1952, el pitcher de los Gigantes, entonces de Nueva York, Hoyt Wilhelm, conectó en el Polo Grounds, jonrón en su primer turno al bate en Grandes Ligas. Le sacó la bola al zurdo Dick Hoover, de los Bravos. Y ese fue el único cuadrangular de Wilhelm en su carreras de 21 temporadas, mil 70 juegos y 493 apariciones bate en mano. También fue el único jonrón permitido en la vida de bigleaguer por Hoover, ya que ese fue su único juego, en el cual permitió ocho incogibles y regaló tres bases en 4.2 innings.

La plaga de los cu***picosos.- Jamás he dicho que Omar Vizquel “no merece llegar al Hall de la Fama”, solo que nunca votaré por él. Pero que, si resulta elegido, lo felicitaré públicamente. Clase es clase… Tampoco escribí que fuera malo ser figura de Maltín Polar, solo que ocho o diez anuncios televisados diariamente lo convirtieron en ídolo de una generación que yo llamo Maltín Polar… Nunca dije que Andrés Galarraga tuviera un pasón en vez de cáncer. Escribí que “un bigleaguer” fue señalado así por un médico amigo mío, que me lo contó. Pero los cu***picosos, incluso dos disfrazados de entrevistadores televisados, son quienes dicen que ese fue Galarraga y así lo publican. Ellos sabrán… No afirmé que Ronald Acuña fuera analfabeta, simplemente que “parece”. O sea, acepto que no es, solo “parece”… Los co***picosos, quienes afortunadamente son muy pocos, no leen lo que escribo, sino lo que ellos quieren que yo escriba…

Volverá, volverá.- A. J. Hinch, quien fuera mánager de los Astros, volverá a dirigir en Grandes Ligas. Sobrarán equipos para contratarlo. Y garantizo que jamás caerá en algo delictivo otra vez. Para comenzar, el caballero ha demostrado ser extraordinario en la dirección de un equipo.

Félix, a la carga.- Suena muy bien, que Félix Hernández no quiera retirarse a los 34 años de edad. Y que, ahora con los Bravos, se empeñe en llegar a los 200 juegos ganados, le faltan 31, y a tres mil strikeouts, necesita 476 más. En tres temporadas de mediana calidad puede hacer realidad el sueño.

Eso no es verdad.- Fernando Valenzuela dijo que su número 34 no será retirado por los Dodgers, porque es requisito estar en el Hall de la Fama de Cooperstown. No es cierto, porque el 19 de Jim Gilliam lo retiraron y él no fue elevado a Cooperstown.

