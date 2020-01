Jeter habla sobre el voto que mató su unanimidad

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La risa y el sexo son la mayor felicidad, pero ni se te ocurra causar risa durante tu sexo”... La Pimpi.-

--o-o-o-

** Derek Jeter respondió así a la pregunta de VIP-WIRE durante su conferencia de prensa televisada…: “Esa persona que no votó por mí para el Hall de la Fama no estaba obligado a hacerlo, como tampoco estaban obligados a nada los 396 que sí me dieron sus votos. Si supiera quién es ese abstemio, le daría las gracias, porque el hecho ha provocado que se hable y se escriba mucho más sobre la elección y eso es bueno para el Hall de la Fama”… ** El outfield de los Bravos será este año latinoamericano en un 75 %. El dominicano Marcell Ozuna y los venezolanos Ronald Acuña y Ender Inciarte estarán en esa área acompañados por Nick Markakis… ** J. T. Realmuto, el mejor receptor del momento va a arbitraje con los Phillies. Si gana (y lo que exige son 12 millones 400 mil por una temporada) o si pierde (le ofrecen 10 millones), de todas maneras será un honorario récord para catchers. Realmuto aspira firmar después una extensión, y en Philadelphia luchan por mantener al roster por debajo de los 208 millones, para evitar el impuesto al lujo… ** José Peraza, barinés de 25 años, llegó a los Medias Rojas pidiendo el número nueve que usaba con los Rojos. Pero está retirado, porque lo usaba Ted Williams. José aceptó el tres, que era el de Babe Ruth con los Yankees.

-o-o-o-

“La vida es como una caja de chocolatines rellenos surtidos... Nunca sabes de qué te va a tocar el tuyo”... Mauricio Herrera.-

-o-o-o-

** El Yankee más adolorido por los robaseñas de Houston ha sido CC Sabathia. En el playoffs 2017 salió con 1-1 y los Yankees ganaron tres en Yankee Stadium, pero no pudieron ganar en el Minute Park… ** Al perreroso outfielder Yasiel Puig, cienfueguero, de 29 años, quien en sus días de pelotero aficionado estuvo preso en Ámsterdan por robo en una tienda por departamentos, y quien protagonizó media docena de inconvenientes con la policía de Los Ángeles debido a su alcoholismo le ofrecen 7 millones por una temporada, pero quiere 120 millones por ocho años, 15 millones anuales. Cuando más ha cobrado ha sido en 2019, 9 millones 700 mil. Ha recibido en total, 51 millones 698 mil dólares. Una sola vez ha terminado con 300 de promedio al bate, 319 en 2013, su primer año. Estuvo siete temporadas con los Dodgers, y una con los arrepentidos Rojos y los Indios. Totales, promedio al bate de 277, 132 jonrones (no llega a 20 por temporada), 415 carreras impulsadas, 79 robos en 117 intentos.

-o-o-o-o-

“Soñar es productivo... Nada trascendente se ha hecho realidad sin que antes alguien lo soñara”... Steven Spielberg.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.