José Canseco quiere ser el próximo comisionado

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Esta columna cumplirá en octubre 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingos.

“Todo los bateadores sabían que Mariano Rivera les tiraría la recta cortada. ¿Y cuántos le conectaban hit?”... J. V.-

** José Canseco lanzó a través de Twitter su candidatura para próximo comisionado. Y él fue quien tuvo el valor de denunciar el relajo que había con el consumo de esteroides y hormonas de crecimiento humano en Grandes Ligas. Sería mejor comisionado de Rob Manfred.

¡Seguuuuuuuro!... ** Seguir el ejemplo que Aaron Boone dio. El mánager de los Yankees prohibió a sus lanzadores pegarle pelotazos a los Astros… ** Por otra parte, el comisionado Rob Manfred ha advertido que “habrá serias consecuencias para todo lanzador que le pegue la bola a los bateadores Astros”…** El lunes lanzará por primera vez con los Yankees Gerrit “Nat King” Cole. Será frente a los Piratas, por supuesto, en juego de exhibición… ** Por consumir boldedona, un esteroide anabólico, fueron suspendidos sin sueldos los dominicanos Pablo Reyes, de 26 años, outfielder de los Piratas, por 80 juegos; y por 162 juegos, toda la temporada 2020, Francis Marte, de 24 años, pitcher derecho de los Astros… ** El outfielder Aaron Judge (Yankees) quiere sanciones muy severas contra los Astros. Parece pedir la pena de muerte… ** Por cierto Judge ha estado adolorido en el hombro derecho. Pero él afirma que todo es pasajero. Nada grave.

“Todos los bateadores sabían que Phil Niekro les tiraría la knuckleball. ¿Y cuántos le conectaban hit?”… J. V.-

** Está bien, en la Serie Mundial 2017, los Astros ganaron cuatro juegos, pero los Dodgers ganaron tres. Entonces, ¿hubo tres días cuando los de Houston no robaron señas, pero sí las robaron los de Los Ángeles?… Pregunto yo, ¿no?... ** El colmo del cinismo es ese de la nota en internet acerca de que “se ha confirmado que los Astros robaron señas, por lo que merecen un asterisco. Compra la t-shirt del asterisco aquí mismo”. Y publican foto de la franelita… ** Giancarlo Stanton (Yankees) dice que él sacaría 80 y más jonrones por temporada si bateara robando las señas. ¡Voy, a que no! Este parlanchín sacó 59 jonrones en 2017, usando quién sabe qué, porque en 2016 solo disparó 27 y nada más 38 en 2018. La verdad, Giancarlo has sido un fiasco de Grandes Ligas… ** El lanzador de los Atléticos, Mike Fiers, primero en revelar lo del robo de señas, contará con seguridad extra por orden del comisionado Manfred. “No quiero eso”, ha respondido Fiers, “ya que sé defenderme yo mismo”.

“Todos los bateadores sabían que Nolan Ryan y Randy Johnson les tirarían rectas. ¿Y cuántos les conectaban hit?... J. V.-

ATENCIÓN.- Puedes ver el archivo de estas columnas en si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.