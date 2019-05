La historia olvidada del beisbol profesional

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El dinero no puede comprar la felicidad, y menos pueden comprarla las tarjetas de crédito”… Dick Secades.-

Más lesionados Yankees.- No obstante las numerosas lesiones en estas cinco semanas de temporada, los Yankees siguen haciendo milagros, ubicados en segundo lugar de la división, 18-13, tras los sorpresivos Rays. Ahora en El Bronx vieron salir del juego al zurdo James Paxton, porque apenas había lanzado antenoche tres innings, cuando comenzó a dolerle la rodilla izquierda. Ayer sábado lo sometían a MRI. Tener fuera de la acción a una recta de 95-98 millas por hora, es dramático.

Inexplicablemente.- El zurdo Chris Sale, quien en siete apariciones este año tiene récord de 1-5, 2.25, dice no explicarse cómo su equipo, los campeones mundiales, Medias Rojas, no han podido subir del penúltimo lugar de la división. “Si es que hacemos lo mismo del año pasado y somos los mismos. Quizá el bullpen sea menos profundo, pero eso es algo que no se nota en todos los juegos”.

¡Ahí viene Pedroia!.- Por cierto, desde Portland, doble A, llegó ayer la buena noticia para los Medias Rojas. Los trainers creen que Dustin Pedroia ya está totalmente recuperado de la rodilla, y podrá regresar al equipo grande en cualquier momento. Pedroia está fuera de acción desde el 15 de abril.

Ahora hace 150 años. A estas alturas debían haberse realizado numerosos actos en los 30 estadios de Grandes Ligas, para conmemorar que estamos en el año 150 de la pelota profesional.

Muchas personas han dependido profesional y económicamente de esta industria, cuyos primeros pasos los dieron los Cincinnati Red Stockings de 1869. Recorrieron invictos Estados Unidos e inspiraron la creación de la primera liga de beisbol, la National Association, fundada apenas dos años después, en 1871. Los Rojos ha inaugurado un campo para la pelota de niños y adolescentes en Bernard, anunciaron que en recuerdo de aquel equipo pionero, pero lo bautizaron con el nombre de Frank Robinson.

RETAZOS.- ** Ahora son 48, cuatro docenas, los jóvenes de la Academia Toros de Tijuana que han firmado con organizaciones de Estados Unidos. El último, el lanzador derecho, nativo de Tijuana, y de 18 años de edad, Fernando Olguín, contratado por los Cerveceros de Milwaukee. Los tres scouts que han visto lanzar a Olguín lo creen un seguro prospecto de Grandes Ligas. Uno de ellos comentó…: “Para mí que tiene su sitio en el roster grande, solo va a tener que defenderlo con mucho trabajo y entusiasmo”. Los Toros de Tijuana se declaran felices con cada firma de sus muchachos, seguros como están de que realizan una tremenda labor en pro de la pelota mexicana.

