Lanza juego perfecto y es pitcher perdedor

Hoy es día del correo como todos los martes. Y mañana miércoles también lo será.

Carlos L. Jiménez, de Cubiro, pregunta…: Según la decisión del comisionado Rob Manfred, ¿Carlos “Terremoto” Ascanio forma parte ahora de la lista de los bigleaguers venezolanos? Y le comento, con la nueva regla del corredor gratis en segunda en extrainnings puede un lanzador de juego perfecto, o sea, que ningún bateador le pise la primera base, ser el pitcher derrotado…: Décimo inning, empatados a cero, y uno de los lanzadores ha tirado sin hits ni carreras, 27 outs seguidos. Le mandan al corredor a segunda, quien avanza a tercera durante un out en el infield, y con fly al outfield anota en pisa y corre, dos outs. Y en seguida cae el tercer out.

Pierde el que ha tirado perfecto 1-0”.

Amigo Chalo…: Sí, Ascanio fue bigleaguer porque jugó en las Ligas Negras… Y óyeme muy buena tu observación acerca del lanzador perfecto que pierde el juego. Anótate un 100 summa cum laude.

Jorge M. Solís, de CDMX, México, pregunta…: “¿Cree que Bob Abreu sí llegará al Hall de la Fama y Omar Vizquel, no?

Amigo Yoyo…: Si llega Abreu tendríamos de elegir a Omar 10 veces.

Oswaldo Di Giorgi, de Buenos Aires, pregunta…: “¿Qué pasó con el récord de jonrones de Baudilio Díaz? Se habló de bates arreglados”.

Amigo Ozzie…: Baudilio sacó 20 jonrones con el Caracas en el campeonato 1979-80 y 57 en todos sus años en Venezuela. De aquellos bates se habló muy poco. En toda su carrera en Grandes Ligas disparó 87 cuadrangulares en 3 mil 274 turnos.

Diomar Milla, de Guarenas, dice…: “Ahora recuerdo con insistencia que hace 10 años Ud. dijo, ‘A quien quiera cubrir como periodista o narrador más de una disciplina deportiva, le recomiendo vivir dos veces. Porque llevo más de 50 años trabajando solo en el beisbol y aún me falta mucho por aprender’. Ahora uno oye narradores de futbol queriendo ser expertos en beisbol o en basquetbol. Por supuesto, resultan analfabetas de la especialidad, deficientes en los tres deportes. No me explico por qué los ponen frente a cámaras y micrófonos”.

Celso Segovia, de Achaguas, supone…: “Que en el beisbol se corre contrario a las manecillas del reloj, porque al comenzar el juego se dieron cuenta de que había pocos zurdos y para correr saliendo de home hacia la izquierda, se necesitarían puros zurdos en el infield”.

Amigo Cel…: No. Cuando en 1845 se comenzó a jugar bajo las reglas, no jugaban zurdos. Ni existían en la mayoría de las actividades. Los zurdos eran considerados minusválidos y de mal agüero.

