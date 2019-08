Lanzador que impresiona a mis amigos, los scouts

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El dinero no puede comprar la felicidad, y las tarjetas de crédito tampoco están haciendo nada mejor”… Joey Adams.-

-o-o-o-o-

La pregunta de la semana…: El jonronero nativo de Latinoamérica más prolífico ha sido Albert Pujols, 652, quien también es primero de los nuestros en incogibles, 3 mil 172. Pero, ahora que se habla de Ronald Acuña como siguiente autor de 40 jonrones y 40 robos en una misma temporada, ¿quién ha sido el latinoamericano con más robos de bases en la historia?

La Respuesta…: En esa lista encabezada por Rickey Henderson, 1408, el primero de habla hispana ocupa el lugar 14, con 649 robos, y es el cubano Dagoberto Campaneris.

Contra Boston.- La temporada toda parece estar contra los campeones mundiales, Medias Rojas. Ahora, cuando ya vamos para el último mes del calendario de juegos, tienen que sacar del roster al estelar lanzador zurdo Chris Sale. Sin embargo, hay una buena nueva y es que el especialista en la operación Tommy John, James Andrews, ha dicho que no necesitará tal intervención, por lo que no tendrá que estar fuera de juego todo 2020. Podrá reaparecer en los entrenamientos. Lo tratan de inflamación severa, con inyecciones y ha de estar seis semanas inactivo, entonces lo volverá a examinar Andrews.

-o-o-o-o-o-

“Cuando nadie ni nada pueda mejorarte el ánimo, lo único que te queda es el buen humor”… Pablo Motos.-

-o-o-o-o-o-

Pitcher sensacional.- Uno de mis amigos scouts me llamó ayer muy emocionado, acababa de ver lanzar al derecho T. J. Zeuch, de los Blue Jays. Y cauteloso, pero seguro, me dijo...: “Creo que ese muchacho será el espectáculo grande de pitcheo en las próximas décadas”. T. J. juega este año con el Buffalo Triple A, con quienes no solo tiró juego sin hits, con tres strikeouts, una base por bolas y un golpeado, sino que en su aparición anterior tampoco le hicieron carrera alguna en seis innings, y en cada uno de sus últimos seis juegos ha tirado, seis o más innings. Solo dos no-no han tirado los pitchers del Buffalo, el otro, hace 22 años, por Bartolo Colón- Óliver Pérez, ponchador.- En esta temporada de los bateadores hay un solo lanzador activo con tres mil o más strikeouts: CC Sbathia (Yankees); 3 mil 068; Óliver Pérez tiene el mayor número de los Indios, 1517; y Félix Hernández en los Marineros, 2 mil 501.

“Cuando uno gana seguido en el beisbol hay que aprovecharlo, porque en esto se debe aplicar aquello de “Guarda pan pa’ mayo y malojo pa’l caballo”... Pompeyo Davalillo.-

Atención.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.