Las Grandes Ligas jugaban sin zurdos

Leovigildo Díaz, de Hawaii, pregunta: “¿Es verdad que los lanzadores zurdos estuvieron prohibidos en Grandes Ligas?”.

Amigo Leo: Hasta fines del siglo XIX, en Estados Unidos consideraban de mala suerte ser zurdo.

Obligaban a los nacidos así a usar la mano derecha, amarrándoles la mano y el brazo izquierdo.

Por eso no había jugadores zurdos en el beisbol. Incluso, la primera Liga Grande, la National Association, jugó siempre, 1871-1875, sin zurdos, y sin zurdos comenzó la Liga Nacional en 1876.

El primer zurdo en Grandes Ligas fue el lanzador Robert Mitchell, del equipo de Cincinnati, en 1878.

Ahora son zurdos, uno de cada cuatro pitchers de las Mayores, y en total, 11 de cada cien bigleaguers.

Auxilram Castillo, de Ciudad de México pregunta: “Quiero a los Yankees como si fueran mis hijos. ¿Cómo va eso de que no hallan dónde poner a la defensiva a Aaron Judge, por lo que van a cambiarlo por pitcheo?”.

Amigo Ram: Lo dicho fue que iban a cambiar a Judge del rightfield a primera base. Pero el mánager Aaron Boone acaba de expresar: “Él ha sufrido lesiones en los dos últimos años, ahora, ¿cambiarlo de posición? Absolutamente no. Pertenece a la élite de la defensiva y es una de las grandes figuras del beisbol”.

Jaime Ochoa C. de Obregón, pregunta: “¿Qué posibilidades tiene Fernando Valenzuela de ingresar al Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Jota-O: He respondido a esta pregunta unas 50 veces, desde antes de ser candidato Fernando. La respuesta es, ninguna posibilidad. Solo permaneció dos años como candidato, 2003, cuando obtuvo 6% de los votos y 2004, 3.05%, y quedó fuera por no recibir el 5% mínimo.

Valenzuela tuvo solo dos años buenos, con más de 15 ganados, 1985, 17-10, 2-45 y 1986, 21-11, 3.14. En 1981, temporada recortada por la huelga, 13-7, 2.48, nadie sabe qué habría logrado dentro del calendario de 162 juegos. Su récord total no es notable, 173-153, 3.54. En sus 12 últimas temporadas, tuvo récord negativo 10 veces, y esos totales fueron fatales, 76-97, 4.31. He consultado con miembros de los Comités de Veteranos y todos están de acuerdo en que no merece el nicho en Cooperstown. Aun cuando los números no son decisivos, sí es necesario que sean notables. Los Dodgers sí merecen un premio porque lo promovieron muy por encima de lo que en realidad era.

