Las damas triunfan en maquinaria MLB

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.

Roberto López M., de Cuautitlán, México, pregunta…: “¿Cómo reciben los bigleaguers sus honorarios, quincenalmente, mensualmente o en un solo pago?… Otra, mis hijas están por ingresar a la universidad y quieren hacer carrera en una organización de beisbol profesional, ¿cuáles son las actividades en las que se desempeñan mujeres en un equipo de la MLB?”.

Amigo Beto…: Lo acostumbrado es que cobren quincenalmente, ya no por cheques, sino vía internet. Los equipos les depositan a los agentes y ellos a sus peloteros. No obstante, los contratos suelen establecer métodos especiales, como pago en tres partes iguales, cada dos meses y también los hay que pagan en 12 partes iguales, cada mes… ¡Qué bueno que tus hijas quieran hacer carrera en el beisbol! Hoy día hay muchas puertas abiertas para las damas, hasta de gerentes generales. En todo caso les sugiero comenzar en las Menores y ofrecerse a vez para puestos superiores. De narradoras y comentaristas en radio y televisión también hay buenas posiciones para las muchachas y, por supuesto, en todas las especialidades que se cubren en las oficinas. Y no hay oficina pequeña en las Mayores. Los 30 equipos manejan 10 mil millones de dólares por temporada. Por otras parte, las mujeres han resultado tremendas ejecutivas, muy eficientes tanto en las Menores como en Grandes Ligas. Lo que les impiden es ser peloteras, porque saben serían mejores que los hombres…

Ennio Minarini, de Montreal, pregunta…: “1) La web page de MLB incluye la Depth Chart de cada equipo. ¿Quién prepara y actualiza esta información? 2) ¿Qué futuro le ves a José Pirela en la organización de los Padres de San Diego? 3) ¿Por qué los Cerveceros de Milwaukee en esta oportunidad prefirieron convertir a Mike Moustakas en segunda base y dejar a Travis Shaw en la tercera. Anteriormente lo hicieron al contrario?”.

Amigo Ñeño…: 1) De eso se ocupa el departamento de información de Major League Baseball. 2) Pirela, nativo de Valera, de 29 años, está atrasado para las posiciones que puede defender, 1B, 2B y RF. Podrá ser agente libre en 2023, a sus 33. Ha bateando para 259, 16 jonrones y 80 carreras impulsadas. Y juega en triple A, con los Chiguaguas de El Paso, Texas. 3) Cada equipo hace sus movimientos cuando considera que los necesita. A veces, según tu opinión, se equivocan, como te equivocas tú y como yo me equivoco en todo lo que hacemos.

