Las farras de Lindor amenazan su carrera

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si yo no hubiera sufrido tantas lesiones, habría llegado a los cuatro mil hits y a los mil errores”… George Brett, tres mil 154 hits, 292 errores.-

Hoy de Día del Correo como todos los miércoles. Óyeme, si no me enviaste desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias.

Oswaldo Santiago, de Bayamón, pregunta…: “¿Qué cree Ud. le ha ocurrido a Francisco Lindor en Nueva York, será que la ciudad le ha quedado muy grande? y ¿qué opina de las pancartas insultantes contra él en Citi Field?”.

Amigo Chaldo…: Muchos de los fanáticos de los Mets dicen tener información de que Lindor se ocupó durante todo el invierno pasado en celebrar que sería agente libre y firmaría un contrato multianual.

Organizó sancochos playeros de a tres y cuatro por semana, con docenas de botellas de ron. Las pancartas es lo menos que pueden dedicarle. Los seguidores de los Mets saben que Lindor es bateador de 281 y ahora batea para 191, saben que sacó 32 jonrones en una temporada y siguió con otra de 33 y una más de 38, mientras que ahora, cuando Fernando Tatis y Ronald Acuña van camino a los 20 cada uno, él se ha quedado en cuatro.

Saben los fanáticos, porque no son idiotas, que en esta temporada ellos le pagan a Lindor 23 millones, 300 mil dólares, y a partir de la siguiente, 34 millones 100 mil anuales hasta 2031, o sea, otros 341 millones.

Y como, de todas maneras, los Mets son líderes del este, con 26-20, a seis juegos de los segundos, Bravos de Atlanta, aparecen pancartas como esa del domingo…: “EL FEO LINDOR NO NOS HACE FALTA. BOTÉMOSLO YA”.

Diómedes Estrada Q. de Hermosillo, me aconseja…: “Cuídese de todo lo demás, que de los culopicosos lo cuida Dios”.

Cruz Ríos, de Caracas, dice…: “El beisbol ha sido muy bueno durante 150 años, y ahora Rob Manfred es muy malo”.

Argimiro Oliva, de La Habana, recuerda…: “Hace ocho años, Ibrahim Rojas, comentarista de Caibarién, le preguntó por qué no firmaban al outfielder Rusney Castillo para las Mayores, si era tan prometedor. Ud le contestó lo siguiente, porque he guardado el texto…: “Últimamente ha habido fracasos con agentes libres de este tipo. El dinero a invertir es mucho, por lo que las reservas también deben serlo”. Pues, Rusney estuvo tres años con los Medias Rojas, bateó para 260, siete jonrones, 35 impulsadas, siete robos en 12 intentos. Y lo dejaron libre y nadie quiere saber de él.

Ud. Tenía razón”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

