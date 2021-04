Lindor no toma en serio su profesión

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ““Como Jim Joyce para Armando Galarraga, es Rob Manfred para Mádison Bumgarner. Ya sabes por qué… J.V.-

** En su querido Barquisimeto, llegó ayer a los 87 años de edad Luis Aparicio. Estuve llamando a su hijo Nelson para felicitar a toda la familia, pero una grabación me dijo que ese número no está funcionando. Mis deseos por el bienestar de todos en la casa del mozo del Hall de la Fama de Cooperstown… ** Francisco Lindor, shortstop boricua de Caguas, de 27 años, batea con los Mets para 203, un jonroncito y tres ++impulsadas, cuando ya termina el primer mes de la temporada, por el cual cobró tres millones 716 mil 667 dólares. Está firmado este año por 22 millones 300 mil. Y desde 2022 hasta 2031, por 341 millones. Los espectadores de Citi Field lo están abucheando sonoramente y él dice que no toma eso en serio. Parece que tampoco su profesión… ** Le hacen un mal profundo a Felipe Rojas Alou quienes en Dominicana intentan hacer campaña para que sea elevado a Cooperstown. Así le recuerdan al mundo que no lo merece. En la única elección que fue candidato, 1980, obtuvo el 0.8% de los votos, solo tres votaron por él, mientras que su hermano, Mateíto, lograba el 1.3%, cinco votos. Y ante el Comité de Veteranos, tampoco como mánager logró Felipe los votos necesarios. Felipe dirá, con razón…: “¡No me defiendas, compadre!”…

-o-o-o-

“Dicen que uno tiene que ser bueno en el beisbol para tener suerte, pero yo creo que, al contrario, uno tiene que tener suerte para ser bueno”… Pedro Martínez.-

-o-o-o-o-

** Nuestra Society for American Baseball Research (SABR) celebra este año sus cincuenta de fundada. Johnny Bench es uno de los más entusiastas en las celebraciones, que incluyen la aparición en diciembre del libro Baseball vinotinto, con la biografía de 50 bigleaguers venezolanos… ** De mis amigos de Yardbarker.

Lanzadores con 200 o más victorias y 3000 o más strikeouts…: Walter Johnson 417-3.509, Greg Maddux 355-3.371, Roger Clemens 354-4.672, Steve Carlton 329-4.136, Nolan Ryan 324-5.714, Don Sutton 324-3.574, Phil Niekro 318-3.342, Gaylord Perry 314-3.534, Ton Seaver 311-3.640, Randy Johnson 303-4.875, Bert Blyleven 287-3.701, Férguson Jenkins 284-3.192, CC Sabathia 251-3.093, Bob Gibson 251-3.117, Justin Verlánder 255-3.006, Pedro Martínez 219-3.154, Curt Schilling 216-3.116, John Smoltz 213-3.084…

“Lo más sexi que disfrutaba era imaginando cómo son los senos de cada dama, ahora, desgraciadamente, ya no tengo qué imaginarme”… Yatuny Lagueles.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.