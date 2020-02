Lo de antivenezolano es de tontos e idiotas

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). Esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingos. “Creo firmemente en las reglas. Si no existieran, ¿cómo podríamos violarlas?”, Leo Durocher.

Jorge Pasquel hijo, de México DF, pregunta: “¿Qué opinas de lo que quiere imponer Rob Manfred para los playoffs?”.

Amigo Yoyo: Sí. Aumentar los equipos y los juegos, otra locura de Cabeza de Chorlito, en busca de más dinero, lo único que le importa.

Jimmy Richardson, de Evansville, Indiana, pregunta: “¿Es cierto que los padres de Derek Jeter son muy bien preparados?”.

Amigo Jim: El padre de Jeter es un negro muy simpático y fino, siempre risueño, amante del buen humor y predicador evangélico. La madre es una hermosa rubia, tan bella, como siempre bien arreglada. Y es pedagoga. Ahora sabrás a quienes culpar por lo agradable y bien educado que es Derek.

Elvis Marín, de Carora, opina: “Acerca de los cu**picosos que hablan y escriben demás, sobre si votar o no para el Hall de Fama por Omar Vizquel, opino que, si en el mundo los electores en la política fueran como usted, tendríamos una mejor sociedad mundial. Eso de que es antivenezolano por no votar por Vizquel, es de tontos, de idiotas. Vizquel fue buen pelotero, pero no fuera de serie. Nunca fue líder ni el mejor de su posición”.

Vicente Matos, de Betijoque, pregunta: “Esos cambios en las reglas del beisbol, por el comisionado Rob Manfred, ¿podrían generar reacciones de la Asociación de Peloteros, fanáticos o leguleyos, para boicotear la temporada?”.

Amigo Chente: Boicotear, generalmente causa peores males que el asunto en discusión. No habrá tal boicot.

Rodrigo Gutiérrez, de Reynosa, opina: “Alguien dijo que el beisbol es un deporte de pulgadas, y es cierto. Considero que se ha convertido en un escándalo exagerado lo del robo de señas. En el Derby de Jonrones, a los mejores bateadores les lanzan para que saquen las pelotas del parque, y no siempre lo logran. Menos lo harán ante rectas de 80 a 110 millas por hora. Tendrán probabilidad, más no seguridad del resultado”.

Miguel Loreto, de San Fernando de Apure, opina: “Lo leo hace 32 años, desde que estaba en mis ocho de edad. Con respecto al robo de señas, tengo entendido que se hace desde los inicios del beisbol. Saber que Aroldis Chapman lanzará una recta a 103 millas por hora, no garantiza que la voy a batear de jonrón, y menos si no tengo la habilidad, el poder, para conectarla. Además, José Altuve es uno de los mejores bateadores de rectas”.

