Lo necesario para tirar juego sin hits

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Nada nos será imposible de alcanzar como nación, si nos mantenemos unidos”… Presidente Joe R. Biden hijo.-

-O-O-O-O-

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Roberto Aguilar, de Culiacán, opina…: “Estoy en desacuerdo con Ud. en que los no hits consecutivos tirados por Johnny Vander Meer’s en 1938 son un récord imbatible. Un buen pícher en tres buenas apariciones puede superarlo”.

Amigo Beto…: Nunca he dicho “imbatible”, pero sí “difícil de superar”. Hace 83 años lo logró Vander Meer’s, y nadie se le ha acercado. Para tirar un no hit, el lanzador necesita la combinación de tres hechos…: buen picheo, buena suerte y dos o tres atrapadas sensacionales de los que están tras de él. Y alcanzar todo eso junto tres veces seguidas… mira, ni Cy Young, ni Sandy Koufax, ni Bob Gibson, Juan Marichal, Warren Spahn, Nolan Ryan o Pedro Martínez… Nadie, jamás, en ninguna categoría.

Daniel Romero, de Maracaibo, opina…: “Han protestado alegando que por discriminación racial dieron el Óscar al actor Anthony Hopkins en vez de Chadwick Boseman. Parece que hoy día lo correcto fuera premiar a base de razas o sexo, en vez de reconocer los méritos. Como su decisión de no votar por Omar Vizquel para el Hall de la Fama y los que alegan que, por ser venezolano, debe votar por él. Lo felicito por mantenerse firme en su decisión, a pesar de los constantes ataques de muchos patrioteros”.

Amigo Dano…: Más que patrioteros, son culopicosos.

José G. Sánchez, de Caracas, pregunta…: “¿Será expulsado del Hall de la Fama Roberto Alomar, por su caso sexual? ¿Hay algún precedente?”.

Amigo Cheché…: No habrá sanción del Hall de la Fama, según su presidenta Jane Forbes Clark, pero Roberto renunció a su cargo en la directiva del Museo, lo que es otra cosa. Y no hay precedente.

Laureano Giordano, de Cancún, pregunta…: “¿Será Ronald Acuña el quinto con 40 o más jonrones y 40 o más robos?”.

Amigo Lauro…: Ronald tiene con qué lograrlo. Pero el mánager, Brian Snitker, le ha ordenado cuidarse en las bases, no salir sino cuando esté seguro de llegar cómodo, porque quieren evitarle lesiones en los slides. En los primeros 26 juegos solo robó tres bases en tres salidas, pero era líder jonronero, con nueve, en anotadas con 26, en sluggings, 708 y en embasado más sluggings, mil 139, además, bateaba para 333.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené la Pelota”, entrando por, “el deporte vuelve a unirnos”.