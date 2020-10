Los Dodgers, sin negros en alineaciones iniciales

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Las ventajas del nudismo saltan a la vista”… Woody Allen.

-o-o-o-

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

** El cubano de Pinar del Río, Randy Arozerena, slugger que corre las bases como galgo asustado, exhibe además una paciencia notable para ser bateador de poder. Antenoche, en la victoria de los Rays 6-4, que les empató a una la Serie Mundial a los Dodgers, logró dos bases por bolas, a la vez que le empató a Derek Jeter el récord de todos los tiempos de 22 incogibles en una postemporada… ** En ese juego del miércoles, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, llevó la grúa bien aceitada y juguetona. Sacó a su abridor, Tony Gonsolino, después de haber hecho solo cuatro outs y comenzó un desfile de relevistas que incluyó al mexicano Víctor González…

** En ninguna de las dos alineaciones iniciales de los Dodgers en la Serie Mundial han figurado negros ni latinoamericanos. El más cercano ha sido Mookie Betts, quien es mulato. Y fueron los Dodgers quienes abrieron las puertas de las Mayores a los negros en 1947, cuando contrataron a Jackie Robinson. ¡Lo que va de ayer a hoy!… ** Si la del pitcher no es “una posición”, ¿qué es entonces?. En nota de los Diablos Rojos, llena de “totales” leo: “Del total de los 24 jugadores mexicanos que han participado en la Serie Mundial, un total de 12 han sido lanzadores y 12 jugadores de posición”… ¡Humm!...

-o-o-o-

“Hoy día la fidelidad solo existe en los equipos de sonido”… Woody Allen

-o-o-o-o-

** Desde las oficinas del guaranteed Rate Field, en Chicago, me informan que Tony LaRussa y los Medias Blancas llegaron a un acuerdo para que el abogado tampeño dirija al equipo hasta 2025. Lo anunciarán hoy o mañana. Quedan fuera de la posibilidades A.J. Hinch y Álex Cora, quienes eran los otros candidatos… ** Histórico: El shortstop Trevor Story (Rockies) fue líder de la Liga Nacional 2020 en robos de bases (15 en 18 intentos). Y disparó 11 jonrones. En el Hall de la Fama hay dos de la posición que fueron los mejores en robos en una campaña y a la vez sacaron 10 o más jonrones: Honus Wagner en 1908 y Luis Aparicio, 1964 (57 robos, 10 jonrones, y fue campeón en robos de la Americana nueve años en fila, 1956 a 1964). “Mi guía para salirle al robo a los pitchers derechos, era el hombro izquierdo” dice ahora Luis, “lo que me ayudaba a lograr una buena salida”…** El beisbol ha hecho mucho de bueno por millones de buenas personas en este mundo, por lo que no necesita de las cirugías atarantadas de Rob Manfred y sus cómplices de la televisión…

-o-o-o-o-o-

“El negocio más expuesto a la quiebra es el de cristalería”… Woody Allen.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.