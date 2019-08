Los Marlins y los Mets a jugar en Puerto Rico

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Nada más absurdo que un pent house con gallinero”… Suso.

La Pregunta de la Semana…: Aaron Judge (Yankees) posee el récord de más jonrones en temporada de novato, con 52 en 2017. ¿Cuáles son los dos novatos que le siguen, segundo y tercero?. La Respuesta…: Mark McGwire (Atléticos), 49 en 1987, y Cody Bellinger (Dodgers), 39 en 2017.

Más turnos pide Ender.- El maracaibero Ender Inciarte (Bravos), considera que lograría mejor promedio al bate, si tuviera más turnos, ha consumido 187 y batea para 235, cinco jonrones, 21 impulsadas. Ender es un buen center fielder, quien cobra este año cinco millones 700 mil dólares, y está firmado para 2020 por siete millones 700 mil, para 2021 por ocho millones 700 mil y para 2022 por nueve millones. “Comprendo que debo tener paciencia”, dijo durante la visita de su equipo a Miami, “y jugar como si fuera el primer juego o el último juego de la temporada. Nuestro equipo está muy bien y vamos a llegar mejor a la postemporada”. A los 28 años, Ender está en su sexto de bigleaguer

Serie muy especial en Puerto Rico.- Los Mets y los Marlins jugarán tres veces durante la temporada 2020, en el estadio Hirám Bithorn, de San Juan, Puerto Rico. El calendario fija esos encuentros para los día 28, 29 y 30 de abril, con los miamenses de home club. Derek Jeter dijo…:

“Esta es una serie muy especial, porque se jugará en un territorio realmente rico en su historia del beisbol”.

“Aquel tonto despistado entró en la tienda de antigüedades y preguntó…: ‘¡¿Qué hay de nuevo?!”… Yatuny Lagueles.-

Glayber v/s Orioles.- De los 26 jonrones disparados por Glayber Torres este año, 13 han sido frente a los Orioles. Y contra ellos batea para 477, con 20 carreras impulsadas, y todo en solo 17 juegos…

No va bien Soria.- Algunos periodistas impacientes de Oakland le sugieren a Joakim Soria retirarse y a los Atléticos que le dejen libre. Es que el nativo de Monclova, de 35 años de edad, no va en su mejor campaña, con récord de 1-4, 4.33 y cero salvados. Lo cierto es que no ha tenido chance de salvar y en 56 apariciones solo ha lanzado 54 innings, pero ha salvado 220 juegos en sus 13 temporadas

Galvís, es ahora Rojo.- Los Rojos reclamaron al infielder Freddy Galvís, de los Blue Jays, vía waivers. Galvis es nativo de Punto Fijo, de 24 años y está en la octava campaña de su carrera, con honorarios de cuatro millones de dólares. Batea en la temporada para 267, 18 jonrones, 54 impulsadas..

“Aquí en Coral Gables, tengo un jardín precioso por donde camino todos los días… Lo llaman Coral Way”…. J.V.-

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.