Los Yankees, de $ 400 mil a más de tres mil millones

Gildardo Paredes, de Cancún, pregunta: “¿Es cierto que Ted Willians no quería a los periodistas, y por eso no votaron por él para su tercer trofeo de Más Valioso?”.

Amigo Gil: Ted alegaba que si atendía a los periodistas, se salía de la concentración para su bateo.

Y en 1941 sí obtuvo votos para Más Valioso, pero no suficientes, porque Joe DiMaggio había deslumbrado al mundo del beisbol con sus 56 juegos consecutivos disparando incogibles, y fue el elegido.

César Vásquez, de Caracas, pregunta: “¿Cada Liga, la Nacional y la Americana tiene su presidente?”.

Amigo Ceso: Así fue hasta que Bud Selig dispuso eliminar las presidencias y que el comisionado presidiera ambas Ligas.

Luis Ordóñez, de San Salvador, El Salvador, sugiere: “Me gustaría ver una carta desde el más allá, de Roberto Clemente para Yadier Molina, aconsejándole no actuar como lo hizo al final de reciente juego frente a los Bravos. Lanzó un bate al right field. El Sr. Molina es un veterano, espero no lo haya justificado diciendo que ‘son cosas del beisbol’. Ustedes los periodistas no dicen nada al respecto. Espero que desde el más allá sí lo hagan”.

Amigo Lucho: Ya tú mandaste esa carta desde el más allá. Muchas gracias.

Dominic Wensestoo, de Newark, New Jersey, pregunta: “¿Cuántos propietarios han tenido los Yankees en su historia y por cuánto los compraron en cada caso?”.

Amigo Nico: El equipo nació como los Orioles de Baltimore en 1901, al inaugurarse la Liga Americana, pero para la temporada de 1903, los propietarios, Frank Farrell y Bill Devey, lograron mudarlo a Nueva York, donde fueron llamados los Highlanders. El lunes 11 de enero de 1915, vendieron la franquicia a Jacop Rupert y Tillinghast L’Hommedieu Huston, por 460 mil dólares. En 1913, un periodista alegó que eso de Highlanders era mucha letra para los titulares y comenzó a llamarlos Yankees. Después de la campaña de 1964, la CBS compró el club por 11 millones, 200 mil dólares, y entonces los Yankees vivieron unos de los peores años de su existencia. Por eso, al terminar la temporada de 1972, la CBS los vendió, desvalorizados, a George Steinbrenner por 10 millones. Hoy día, la revista Forbes los ha valorado en más de tres mil millones, y siguen subiendo.

