Los apodos en el beisbol dan brillo al espectáculo

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Los nombres excesivos no identifican mejor a nadie, sino peor”. Enrique Jardiel Poncela.

-o-o-o-

Me hubiera sentido ridículo si en mis años de narrador en las Grandes Ligas hubiera tenido que anunciar al bate a Derek Sanderson Jeter. Afortunadamente podía referirme solo a Derek Jeter. Héctor Espino González suena innecesario, forzado, ante lo agradable y simple de Héctor Espino, igual que José Alberto Pujols Alcántara, en vez de Albert Pujols, o Mario Mendoza Aizpuro, y no Mario Mendoza, y hasta José Miguel Cabrera Torres, ¿saben en vez de qué?, pues, de lo familiar, Miguel Cabrera. Hasta he leído Luis Ernesto Aparicio Montiel en vez de Luisito; Luis Guillermo Aparicio Ortega en vez de Luis El Grande, y Ernesto Enrique Aparicio Ortega en vez de Ernesto, el tío de Luisito. Lejos de la literatura más práctica, más legible, más grata. Los nombres cortos, y también los sobre nombres, los apodos, han enriquecido el espectáculo del beisbol. No es igual escribir Connie Mack que Cornelius McGillicuddy ni Babe Ruth igual que George Herman Ruth ni Johan Santana igual que Johan Alexánder Santana Araque, o David Concepción igual que David Ismael Concepción Benítez.

México y El Caribe acogieron y adoran los apodos de numerosos peloteros. Ejemplos, Guillermo (Aquilino) Vento, o César (Pepa’e Burra) Tovar. ¿Quién los bautizó así? Nadie lo sabe. Raymond Emmitt (Talúa o Mamerto) Dandrige, Dalmiro Finol fue siempre el Ovejo, y Vidal (El Muchachote de Barlovento) López, Alejandro (El Patón) Carrasquel, Alfonso (el Chico) Carrasquel, Ramón (Dumbo) Fernández, Miguel (Gago) Ibarra, Félix (Tirahuequito) Machado, Manuel (Coaína) García, Julio (el Brujo) Bracho, José de la Trinidad (Carrao) Bracho, Héctor (Redondo) Benítez, Enrique (el Conejo) Fonseca, Pedro (Pajita) Rodríguez, Antonio (el Camello) Bríñez, Jesús (Chanquilón) Díaz, Néstor (El Látigo) Chávez, Luis (Camaleón) García. Sobre nombres de bigleaguers.

Los nombres entre paréntesis: Catfish Hunter (James), Yogi Berra (Lawrence), Phil Rizzuto (Pilip Francis), Cap Anson (Adrián), Chipper Jones (Larry), Three Finger Brown (Mordecai), Satchel Paige (Lerory), Lou Geherig (Henry), Cy Young (Denton), Pee Wee Reese (Harold), Whitey Ford (Edward), Ken Griffey hijo (George), Mookie Betts (Marcus), Hack Wilson (Lewis), Buster Posey (Gerald), Sandy Koufax (Sandford). A veces vale la pena usar los nombres completes. Pero sin insisir..

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

