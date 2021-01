Los bigleaguers mexicanos, respetables y respetuosos

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Te ves tan bella en esta foto, que no te pareces a ti”… Pacomio.

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. ¿Informaste desde dónde escribes?

Mario Alonso F., de Ciudad de México, pregunta…: “¿Algún mexicano se ha convertido en amigo de Ud. a través de su trabajo y ha votado por alguien de México para el Hall de la Fama?”.

Amigo Mayo…: Amigos han sido muchos. Los mexicanos son muy amistosos conmigo. Unos caballeros tan respetables como respetuosos. Han sido tantos, que temo olvidar alguno…:

Beto Ávila, Héctor Espino, Teodoro Higuera, Aurelio Rodríguez, Jorge (Charolito) Orta, Fernando Villaescusa, Nelson Barrera, Paquín Estrada, Vinicio Castilla, Armando Reynoso, Óliver Pérez, Alejandro Treviño, Juan José Pacho, Benjamín (Papelero) Valenzuela, Sergio y Vicente Romo, Esteban Loaiza, Rodrigo López… Y he visto en mi planilla de votación para Cooperstown a dos de México: Vinicio Castilla y Fernando Valenzuela. No voté por ellos. En mi opinión, fueron muy buenos bigleaguers, pero no fuera de serie.

José Alcaraz, de Valle de la Pascua, pregunta…: “¿El grand slam que le conectó Félix Hernández a Johán Santana el 23 de junio de 2008 ha sido el último por un lanzador en las Mayores y el único de un venezolano frente a un compatriota?”.

Amigo Pepe…: Eso es correcto. Y 66 venezolanos han disparado 104 grand slams, con el guayanés Víctor Martínez al frente del pelotón, ya que 14 de sus 246 jonrones fueron con las bases llenas.

Marino Mesa, de Caracas, solicita…: “Por favor, publique algún reporte de Omar Vizquel cuando llegó a Grandes Ligas”.

Amigo Rino…: De Kevin Iole, en 1988, último año de Omar en las Menores…: “Vizquel está en la lista de los mejores con el guante, y ahora da señales de eficiencia con el bate. Su conocimiento del beisbol sobrepasa su edad (21). Posee gran alcance y potente brazo, además de colocarse para cada bateador mejor que nadie en la Liga (Eastern)”.

De Tracy Ringolsby, ahora famoso columnista, era scout en 1989, primer año de Omar en Grandes Ligas…: “Hay algo especial en los shortstops venezolanos. Vizquel, firmado en 1984, promete mantener esa tradición. Es fino fildeador, con excepcional alcance, suaves manos y brazo potente, ayudado por un equipo que juega sobre grama artificial.

“Solo está en sus 22 años y no es ninguna amenaza en la ofensiva, pero ha comenzado a dirigir muy bien sus batazos, a medida que aumenta su fuerza. Conoce bien la zona de strike (nunca más de 58 strikeouts en sus años por las Menores).

Posee la velocidad para ser buen robador de bases (57 en los dos últimos años)”.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.