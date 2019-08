Los cubanos en MLB: de Bellán a Álvarez

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Martín Dihigo es tan buen pelotero que no tiene comparación”… Jorge Pasquel.-

-o-o-o-o-

Los cubanos fueron los primeros que jugaron beisbol fuera de Estados Unidos, a fines del siglo XIX, y el cubano tercera base, Esteban Bellán, el primer bigleaguer nativo de Latinoamérica porque jugó con los Troy Haymakers desde 1871, al inaugurarse la primera Liga Grande, la National Association. Desde entonces nunca han faltado valiosos peloteros de la isla en las Mayores.

El mejor jugador de habla hispana en la historia fue el cubano Martín Dihigo, quien no pudo jugar en Grandes Ligas por ser negro y haber nacido antes de tiempo.

Ahora, siglo y medio después de aquel comienzo Bellán-Haymakers, surge un cubanito que en sus 22 años y uniformado con los Astros parece anunciar una carrera de maravilla. Lo llaman Yordan Álvarez, outfielder derecho, pero bateador zurdo.

En sus primeros 200 turnos ha bateado para 340, 17 jonrones y 52 carreras impulsadas. Es un ejemplar atlético, de seis pies con cinco pulgadas y 225 libras de peso.

Y a los cubanos debemos la dicha de jugar al beisbol en todo el Caribe y gran parte de México.

Ellos fueron, no solo nuestros maestros, sino también la inspiración.

Se han mantenido siempre en las Mayores entre los más notables. Por ahora, Yordan recibe el salario mínimo, de apenas sobre los 500 mil dólares, pero pronto estará entre los mejor pagados.

En esta temporada aparecen 12 estelares de Cuba con honorarios entre los nueve y los veintinueve millones…:

Yoenis Céspedes (OF, Mets), 29 millones; José Abreu (1B, Medias Blancas), 16 millones; Yasmani Grandal (C, Cerveceros), 16 millones; Yasmany Tomás (OF, Diamondbacks), 15 millones 500 mil; Aroldis Chapman (P, Yankees), 15 millones; Kendrys Morales (BD, Blue Jays), 12 millones; Rusney Castillo (OF, Medias Rojas), 11 millones; Yulieski Gurriel (IF, Astros), 10 millones; Yasiel Puig (OF, Rojos), 9 millones 700 mil; Yonder Alonso (1B, Medias Blancas), 8 millones; Héctor Olivera (IF, Padres), 7 millones 500 mil; Raisel Iglesias (P, Rojos), 6 millones.

*RETAZOS.- Marty Brennaman ha narrado los juegos de los Rojos de Cincinnati durante 46 años. Hicimos amistad cuando narré centenares de encuentros de la Gran Maquinaria Roja. Me emociona que Marty vaya a ser elevado al Hall de la Fama del equipo en ceremonias del 25 y 26 de abril del año que viene. Honores muy merecidos…

* Fernando Tatis (hijo) estará fuera de juego hasta los entrenamientos con los Padres, por lesión en la cintura. Los trainers no consideran grave la situación, pero decidieron ser precavidos… ** Albert Pujols, en el final de su carrera conserva el récord de más carreras impulsadas por un novato, 130, en 2001, con los Cardenales. Lo sigue Aaron Judge, 114, Yankees, 2017.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.