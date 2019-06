Los herederos en las Grandes Ligas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “No debe ser tan mala, porque nadie se ha negado a irse cuando le llega la muerte”… Dick Secades.-

Época de los Guerrero…: Vladimir Guerrero padre fue elevado al de la Fama de Cooperstown hace un año, con el 92.9% de los votos (362), y en la actual temporada hizo su debut en las Mayores Vladimir Guerrero hijo, quien pretende sacar la bola tan frecuentemente como su padre.

En cambio en 1971, le hacía una entrevista a Luis Aparicio con motivo de su llegada a los Medias Rojas, y le pregunté si su hijo, Luisito III, jugaría también al beisbol profesional. Su respuesta…:“¡No, ¿por qué van a conocer a los Aparicio nada más como peloteros?!”

Luis III, de quien se decía era más habilidoso al bate que su abuelo y que su padre, es hoy día un célebre ingeniero petrolero de muchos éxitos por los lares de Massachusetts.

Es posible que en esta época Luis hubiera respaldado a su primogénito en los planes de hacerse bigleager, por lo mucho que ha cambiado, para bien, la vida del pelotero.

Por eso mismo, cada vez hay más casos de herederos directos de bigleaguers que siguen la ruta de sus antecesores. Este año, además de la llegada de Vladimir con los Blue Jays, los Padres de San Diego tienen a Fernando Tatis hijo, considerado por su calidad de juego, en el tope de los novatos 2019.

También subieron los Blue Jays hace unos días a Cavan Biggio, hijo de Craig, quien pronto saludó con cuadrangular, para demostrar que no es puro apellido. Cavan es segunda base, batea a lo zurdo y para 307 en sus tres temporadas y media por las menores, durante las cuales robó 47 bases en 66 intentos.

El nieto del slugger de los Medias Rojas, Carl Yastrzemski, Mike Yastrzemski, fue llamado por los Gigantes. Es outfielder, bateador zurdo y permaneció en las menores durante siete temporadas, en las cuales bateó para 263, 73 jonrones y remolcó 303 carreras. Tiene la oportunidad de ser el primer autor de una combinación abuelo-nieto en el Hall de la Fama.

Además de Tatis, los Padres acaban de subir a Cal Quantrill, hijo del relevista Paúl Quantrill.

Y hay más herederos de bigleaguers por las menores, esperando el día del ascenso.

RETAZOS.- * La columna de hoy ratifica lo mucho que se ha dicho siempre de que el beisbol es un deporte familiar, el mejor para disfrutarlo hasta con el último de la prole… * Miguel Cabrera esperaba ayer el examen MRI, de su rodilla derecha, cuyos dolores le obligaron a abandonar el juego del viernes. El mánager Ron Gardenhire, consultado por teléfono para esta columna, dijo ayer en la mañana…: “Aún no tengo información de los médicos ni de los trainers, pero creo que lo más aconsejable es que Miggy no juegue hoy (ayer sábado)”…. ** Los Gigantes no encuentran a dónde mandar a Pablo Sandoval, porque cobra 19 millones por la temporada.

