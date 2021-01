Los jonrones por el CF en Polo Grounds

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. ¿Informaste desde dónde escribes?

Francisco Lizarazo, de Mazatlán, pregunta…: ¿Ted Williams fue mejor bateador que Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe Di´Maggio, Willie Mays y Mickey Mantle?”.

Amigo Paco…: Fue mejor chocador, ya que dejó promedio al bate de 344, superior a los de esos cinco, quienes batearon, en ese mismo orden tuyo, para, 342, 340, 325, 302, 298.

Dervis Cavadía, de El Tigrito, pregunta…: “¿Los bateadores de hoy día hubieran sacado la bola por el centro del Polo Grounds, y alguno la sacó en aquella época?”.

Amigo Viso…: Sí. Hay muchos bateadores de gran poder en estos días. Más de 15. Y entre la inauguración de Polo Grounds, en 1891, y su demolición, 1963, cuatro pasaron con sus batazos sobre esa barda del centro, que estaba a 483 pies del home, Luke Easter, de las Ligas Negras; y de las Grandes Ligas, Hank Aaron, Lou Brock y Joe Adcock.

Euclides Rivadavia M., de Hermosillo, pregunta…: “He leído que unos cuantos lectores, especialmente de Venezuela, le desean la muerte a diario, ¿no le molesta o le inquieta eso?”.

Amigo Lides…: No, de todas maneras, es seguro que he de morir pronto, porque a los 92 años no puedo aspirar a vivir muchos más. Además, no leo lo que tales cul*picosos escriben, y sí, moriré, pero, seguro, por causa diferente a los deseos de ellos.

Miguel J. Ferreiro N., de Culiacán, pregunta…: “¿Quiénes fueron los dos primeros pitchers, Liga Americana y Liga Nacional, elegidos por unanimidad para el Cy Young?”.

Amigo Migo…: Sandy Koufax, Dodgers, en 1963; y Denny McLain, Tigres, en 1968.

Ricardo Jiménez, de Porlamar, pregunta…: “¿Cuál fue el problema de un pitcher de apellido Borden, o algo así? Leí que tuvo un triste final, pero no lo explican”.

Amigo Chardo…: Creo que se refieren a Joe Borden, quien en 1876 tiró el primer no hit de la Nacional, con los Boston Red Caps, el 23 de mayo de 1876, frente a los Rojos de Cincinnati, para final de 8-0. Apenas había cumplido 22 años, pero su calidad descendió tanto que terminó su carrera de bigleaguer. Pero en 1877, el equipo bostoniano lo dejó trabajando como portero y de groundskeeper, o jefe de quienes arreglaban el terreno.

Lucidio Echegaray, de Petare, pregunta…: “Ya se que Hank Aaron sacó 755 jonrones, pero ¿a cuál lanzador se la botó más veces?”.

Amigo Luci…: A Don Drysdale, en 17 oportunidades.

