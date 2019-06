Los juegos antes de julio cuentan igual que todos

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El futbol es como la vida, pero mejor”… Alexis Ortiz.-

Esto es una perogrullada auténtica, como decir que ya es de día porque amanece. Pero es que todavía hay quienes parecen ignorarlo…:

Las victorias de Grandes Ligas entre abril y junio valen lo mismo que las logradas entre julio y septiembre.

Pero, de que los hay, los hay. Durante la primera parte del calendario, suele oírse en los clubhouse después de las derrotas, a peloteros sudorosos, mientras se despojan de los uniformes rumbo a las duchas…: “Esto es muy largo. No hay apuro”.

Ese juego perdido vale uno, y uno vale el que se pierde el 30 de septiembre, y si tu equipo queda fuera de la postemporada por un juego, cuenta lo mismo si fue aquel o es este.

Billy Martin, mánager de los Yankees, hablaba una tarde en Yankee Stadium, antes de cierto juego nocturno, para un dugout lleno de reporteros. Dijo…: “Cuando el equipo sale al terreno es conveniente no pensar en el calendario de juegos ni en la fecha del almanaque. En el beisbol profesional hay que ganar todos los días. Aprecio muy pocas cosas, más que una cadena de 10 o 12 victorias, y no me importa en cuáles fechas las logremos, el objetivo número uno es pasar de los 100 juegos ganados, y programan 162. La oficina del comisionado no va a discriminar al final como menos importantes los que se ganen en fechas tempraneras”.

Y ahora entramos en la segunda parte de la campaña 2019, es decir, sobrepasamos los 81 juegos realizados y vamos para los 81 finales, los cuales valen lo mismo. Por eso, vale la pena echar una ojeada a los números de los líderes de las seis divisiones.

Los Dodgers parecen subidos a una tribuna pregonando…: “¡Ey!, no somos tan perdedores como en las Series Mundiales”.

Amanecieron ayer con 56-27. Los Bravos, 48-34 y los Cachorros, 44-37… En la Americana los líderes de Divisiones han jugado para resultados muy parecidos, Yankees 52-28, Twins 52-28, Astros 54-32.

Ahora, la postemporada es otro campeonato, con panderetas de wildcards y par de endemoniados playoffs, carrera de obstáculos hacia la Serie Mundial.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.