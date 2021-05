Los mejores mánagers en las Grandes Ligas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “La labor más importante de los coaches es ser compañeros de tragos del mánager”… Jim Bouton.-

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Eduardo Montiel, de Houston, pregunta…: “¿Por qué si tuvieron que sacar a los Expos de Montreal porque no recibían suficiente público, ahora luchan por adquirir una franquicia, qué hace pensar que ahora sí la sostendrán?”.

Amigo Chalo…: Los tiempos cambian. Hace 17 años, 2004, una generación, que los Expos abandonaron Montreal. La ciudad ahora está mucho mejor económicamente y su gente es más beisbolera. Además, la idea no es otorgarle una franquicia completa, sino la mitad de los Rays, quienes jugarían allá 40 juegos de home club y los otros 41 en Tampa. De Washington se habían ido dos franquicias, Twins y Rangers.

Jesús Salcido, de Nogales, Sonora, pregunta…:

¿Por qué los pícheres meten los cinco dedos en el guante, mientras los infielders, outfielders y el cácheres dejan fuera el índice?”.

Amigo Chucho…: No es así. Muchos lanzadores dejan el índice fuera y muchos de otras posiciones guardan todos los dedos. No hay regla alguna.

Oswaldo DiGiorgi, de Buenos Aires, pregunta…: ¿Cuáles considera han sido los mejores mánagers en Grandes Ligas? y ¿cree usted que los cambios de Reglas que ha realizado y piensa realizar el comisionado, pueden hacer que baje la popularidad del beisbol?”.

Amigo Chaldo…: Desde luego, considero muy importante la labor de los mánagers, pero son los peloteros quienes ganan. Joe McCarthy ganó dos mil 384 juegos, siete Series Mundiales y ocho títulos de la Liga, pero con los Yankees, 1931-1946. Connie Mack ganó tres mil 731 juegos, pero era a la vez dueño del equipo, los Atléticos de Philadelphia, y no fue capaz de despedirse él mismo en las malas épocas… Lo que hacen con el beisbol, Rob Mandred, y sus cómplices, los televisadores, es un asesinato a sangre fría.

Ender Ortega, de Maracaibo, pregunta…: “¿Por qué Manuel Sarmiento, lanzador de los Rojos en los 70’s, no continuó su carrera en Grandes Ligas?”:

Amigo En…: Cuando Sarmiento tiró su séptima y última temporada, 1983, había cumplido solo 27 años. Pero los scouts consideraban que había perdido muchas facultades. Apareció en 228 juegos, 22 como abridor, récord de 26-22, 3.49 y 12 salvados.

