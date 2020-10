Los mejores pagados de los Yankees 2020

Coral Gables, Florida (VIP WIRE): “Las personas públicas no tenemos vida privada”… Sandra Bullock.

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. ¿Informaste desde dónde escribes?

Ribaldo Ortega, de Obregón, pregunta…: “¿Cuáles son los peloteros de los Yankees mejor pagados y cuánto cobran anualmente?”.

Amigo Ribo…: Gerrit Cole, 36 millones de dólares; Giancarlo Stanton, 26 millones; Masahiro Tanaka, 23 millones; J. A. Napp, 17 millones; Aroldis Chapman, 16 millones; Zack Briton, 13 millones; James Paxton, 12 millones 500 mil; D. J. LeMahieu, 12 millones; Aaron Hicks, 10 millones 500 mil; Aaron Judge, ocho millones 500 mil; Gary Sánchez, cinco millones.

Andrés Espina, de Maracaibo, pregunta…: “¿Por qué al turno de un equipo durante tres outs se le llama entrada?”.

Amigo Andro…: Es cuando un equipo “entra” al terreno. Por eso, dos entradas, una por cada equipo, forman un inning. Pero algunos despistados, desinformados, incluso narradores y reporteros, llaman “entrada” al “inning”, lo que, desde luego, es un error.

Patricio Félix, de Santo Domingo, pregunta…: “¿Cuál fue el problema de Juan Marichal y Pedro Martínez en una gallera dominicana?”.

Amigo Tichio…: Juan y Pedro asistieron a una pelea de gallos en 2008, fueron filmados y esas imágenes llegaron a manos de periodistas de Estados Unidos, por lo que hubo publicaciones adversas a ellos. Pedro respondió públicamente: “Entiendo que la gente esté molesta, pero eso es parte de nuestra cultura dominicana y es legal en mi país. Fui invitado por mi ídolo, Juan Marichal, para asistir al evento como espectador, no como participante”.

Theodore Barnes, de Atlanta, pregunta…: “Mi papá me contaba que el pícher autor del primer no hit en Grandes Ligas, tuvo un final de su carrera poco feliz, pero nunca me dio a conocer los pormenores. ¿Ud. los conoce?”.

Amigo Ted…: Joe Borden, de 22 años de edad, fue de los fundadores de la Liga Nacional, en 1876, con los Boston Red Stockings. Comenzó con cero ganados y dos derrotas. Pero en su tercera aparición dejó sin hit a los Chicago White Stockings y les ganó 4-0. Primer no hit en la historia de la Liga. El brazo de Joe quedó agotado, terminó con 11 ganados, 12 perdidos y regaló 51 bases frente a solo 34 strikeouts.

Lo dejaron libre, se retiró y enseguida se convirtió en groundskeeper, o sea, el que arreglaba el terreno en Boston.

