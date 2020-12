Los millones navideños

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “El matrimonio es lo que los hombres pagamos por el sexo… y el sexo es lo que las mujeres pagan por el matrimonio”, Joey Adams.

Esta noche es Nochebuena, mañana Navidad y dentro de siete noches será Año Nuevo… ¡Digo yo!, ¿no?. ¡¡Felicidades y luchemos unidos contra el coronavirus!!

La pregunta de la semana: ¿A quién se refiere Johnny Bench, quien cumplió sus 47 el siete de este mes, cuando dice: “Fue el mejor pitcher de todos a quienes les recibí en mi vida de bigleaguer. El que mejor conocía los secretos del pitcheo. Su mente parecía gigante para saber qué tirarle a cada bateador”?.

La respuesta: Bench fue su receptor cuando los Rojos de Cincinnati, Tom Seaver.

Cinco del porvenir. En el desayuno de Navidad, ayer en El Camarón Borracho, de Miami Beach, cuatro scout amigos escogieron los cinco novatos latinoamericanos, que creen serán notables bigleaguers: Yankees, Luis Gil, dominicano, catcher, 22 años; Orioles, Yusnier Díaz, cubano, outfielder, 24 años; Cachorros, Miguel Amaya, panameño, catcher, 21 años; Cerveceros, Mario Feliciano, puertorriqueño, catcher, 22 años; Gigantes, Helliot Ramos, puertorriqueño, outfielder, 21 años...

“Arte moderno es cuando compras una pintura para tapar un hueco en la pared, y finalmente decides que el hueco se ve mejor”, anónimo.

De la Tommy John a casi 10 millones. El lanzador derecho, Noah Syndergaard, y los Mets, evitaron el arbitraje al firmar por nueve millones 700 mil para 2021. Este año no lanzó, por la Tommy John en marzo, pero cobró tres millones 592 mil 593 dólares.

La angustia por una sede. El mánager de los Blue Jays, Charlie Montoyo, vive un drama jamás sufrido en 150 años de Grandes Ligas. Él ha clamado durante las últimas semanas, por una decisión acerca de la sede del equipo en 2021. Los agentes libres que necesitan contratar no pueden ser firmados sin enterarlos de dónde van a vivir entre abril y octubre. El año pasado tuvieron como casa a Buffalo.

Que entre millones te veas. Los Rojos, que le pagaron a Trevor Bauer, 13 millones de dólares por la campaña de 2019, y 17 millones 500 mil por la chucuta de este año, le ofrecieron 18 millones 900 mil por la de 2021. Pero la agente Rachel Luba aspira a cinco años por 150 millones. En nueve campañas de bigleaguer, Bauer tiene récord de 75-64, 3.90. Este año, 5-4, 1.73, dos blanqueadas en 11 apariciones. Mets, Yankees, Medias Rojas y Blue Jays tienen interés en él. ¡Así es la vida!

“Mi crédito es tan malo que ya no me aceptan ni mi dinero en efectivo”, Pacomio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.