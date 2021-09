Los shortstops con más jonrones

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Lo único bueno del Guante de Oro es que no lo pueden ganar los bateadores designados”… Pacomio.-

*Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Pero, si no me enviaste nombre, apellido y desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias.

Dilmar Paulini, de Valencia, solicita…: “Por favor, publique la lista de los que han ganado más Guantes de Oro en cada posición”.

Amigo Mar…: Pitcher, Greg Maddux, 18… Catcher, Iván Rodríguez, 13… Primera base, Keith Hernández, 11… Segunda base, Roberto Alomar, 10… Shortstop, Ozzie Smith, 13… Outfielders, Wilie Mays y Roberto Clemente, 12, y empatados con 10, Ken Griffey hijo, Ichiro Suzuki y Al Kaline.

Francisco Borges, de Caracas, pregunta…: “¿Cuáles son los shortstops que han sacado más jonrones en una temporada de Grandes Ligas?”.

Amigo Paco…: Alex Rodríguez sacó 42 en 1998, 42 en 1999, 41 en 2000, 52 en 2001, 57 en 2002 y 47 en 2003; Ernie Banks, 44 en 1955, 43 en 1957, 47 en 1958, 45 en 1959, 41 en 1960; Gleyber Torres, 38 en 2019; Nomar Garcíaparra, 35 en 2006; Miguel Tejada, 31 en 2001, 34 en 2002 y 34 en 2004.

Estefanía Piñeiro N., de Caracas, comenta y pregunta…: “Soy fanática de los Mets, y hasta me enfermo con sus derrotas consecutivas. Si Francisco Lindor y Javier Báez son tan grave problema, ¿por qué no los botan ya?”.

Amiga Fany…: Es muy fácil contratar a un bigleaguer, pero dificilísimo, casi imposible, despedirlo. Creo que si Steve Cohen, el propietario del equipo, pudiera, porque lo conozco bien, ya habría botado a esos dos y a algunos más. Báez fue recibido en Citi Field, el 30 de julio, con contrato por cuatro millones de dólares para los dos meses finales de la temporada. O sea que en octubre se irá a otra parte. Ahora, Lindor, se amarró a los Mets hasta 2034, por 364 millones 300 mil dólares. Como te imaginarás, es imposible salir de él, porque nadie lo quiere.

Mariermo Ricardo, de Managua, pregunta…: “¿Es Jonathan Loaisiga mejor lanzador que Dennis Martínez?”.

Amigo Yermo…: Esas comparaciones no producen resultados aceptables. Dennis ha sido el latinoamericano más ganador en Grandes Ligas, 245-193, 3.70, entre 1976 y 1998, 23 años; Juan Marichal, 243-142, 2.89, en 16 temporadas, 1960-1975.

Dennis fue un mago del control y un astro de la inteligencia sobre el montículo.

Loaisiga tira a menudo la recta a 100 millas por hora y con excelente dominio de las esquinas. Pero apenas comienza su carrera, y es otra época, más de dos décadas después de Dennis Martínez…

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.