Medias Rojas y Yankees, los equipos del asunto

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Para uno el sexo puede ser perjudicial, ahora para dos no es nada malo”… La Pimpi.-

Como todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.

Javier A. Espinoza M., de Monterrey, pregunta…: “Si el pitcher abridor deja ganado el juego y lo mandan en otra posición, pero en el noveno inning lo vuelven a traer a lanzar y termina el juego ganado, ¿se le acredita la victoria y el salvamento?”.

Amigo Javo…: No. Si el equipo nunca perdió la ventaja, es pitcher ganador solamente. Si durante su ausencia del montículo, el equipo pierde la ventaja y la recupera, y al final, en relevo, la mantiene y está dentro de las Reglas, es solo salvador. Regla 10.20

Juan de J. Colmenares, de Caracas, opina…: “Aaron Boone y Alex Cora. En el primer mes de la temporada, los Yankees ganaron más juegos que los Medias Rojas. Boston rinde poco, como es típico en los equipos que han ganado la Serie Mundial anterior. El primer mes es para Boone. Cora depende más del buen rendimiento de sus peloteros. ¿Es buen mánager? Debe ganar la división o estar en primer lugar desde fines de este mayo y hasta septiembre”.

Heriberto Aldama R., de Culiacán, comenta…: “¡¡Arriba mis Red Sox!!”… Por ahora mis Red Sox han caído en un bache que a muchos escépticos les parece el fin de la Nación Medias Rojas. Pero no para mí, pues me enseñaron mis progenitores que “la esperanza es lo último que debe morir”.

¿Será que es tanta mi fe en ese grupo de guerreros, por lo que nunca me doy por vencido? Sé que en el beisbol, como en cualquier deporte, los peloteros tienen altas y bajas durante sus carreras y yo apuesto doble contra sencillo que esos muchachos pronto estarán, si no en la cima, sí muy cerca. No quisiera ponerles plazos, pero estoy seguro que para el Juego de Estrellas estaremos viendo a mis peloteros levantar los brazos con mucha frecuencia. Y no me importa que los de la mesa del café me tilden de iluso. Así que te plagio tu frase favorita, “amanecerá y veremos”. Te saludo, buen amigo nonagenario. Cuídate y espero verte en mis tierras culichis en un futuro cercano”.

Rafael Morales M., de Los Mochis, pregunta…: ¿Después la exhibición de Julio Urías (Dodgers) el lunes, un-dos-tres, juego salvado, el equipo saldrá de Kenley Jansen para darle al mexicano las responsabilidades de cerrador?”.

Amigo Rafa…: Le dieron ese inning a Urías porque tienen confianza en él y porque Jansen había lanzado tres días seguidos. Para lo demás, Julio necesita mayor experiencia. Paciencia, mucha paciencia.

