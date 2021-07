Melenas ensortijadas manchadas de rubio

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Hoy es Día del Correo como todos los miércoles.

Homero Campos R. de Culiacán, pregunta…: “Me cuenta mi padre que un bigleaguer bateó en un solo juego cuatro veces para double play, pero no recuerda más detalles.

¿Puede ayudarme?

Amigo Mero-Mero…: Ese juego fue el lunes 21 de julio de 1975 y lo transmití para México y Venezuela, Astros-Mets. Aquí tengo mi anotación. Joe Torre, tercera base de los neoyorkinos, bateó cuatro roletazos al infield para double plays. Ganó Houston 6-2, por cierto en 1:59 horas y ante 13 mil 414 personas.

Oswaldo Di Giorgi, de Buenos Aires, pregunta y comenta…: “Debido a las locuras del comisionado, ¿decaerá el interés por el beisbol? Menos mal que ese chico japonés ha revolucionado el espectáculo. Por otra parte, ¿se ha considerado eliminar los números de esos jugadores que se han suministrado sustancias prohibidas, o al menos ponerles un asterisco del tamaño de asteroides?, porque es injusto ver a Barry Bond como líder jonronero de todos los tiempos y no ver a Pete Rose que conectó sus 4.256 hits sin ayudaditas”.

Amigo Chaldo…: No solo lo del comisionado Rob Manfred ha dañado la imagen del beisbol, sino también lo ridículo de los peloteros. No hay uniformidad, los uniformes mal llevados, pululan las innecesarias melenas ensortijadas y manchadas de rubio, y las barbas cargadas de sudor, mocos, cerveza y salsa boloñesa… Y para los esteroidados, no se ha considerado sanción alguna ni asteriscos.

Rafael Hernández, de Naguanagua, pregunta…: “¿Ha habido algún caso como el de Tony LaRussa, alguien que haya regresado a su trabajo de mánager después de haber sido elevado como mánager al Hall de la Fama?”.

Amigo Rafa…: Es la primera vez que ocurre algo así, pero no está prohibido.

Lisandro Rey M. de Hermosillo, pregunta…: “¿A algún pícher de Grandes Ligas le han conectado más de dos jonrones en un inning?”.

Amigo Liso…: A tres les han sonado cuatro jonrones en un solo inning, y los tres están en el Hall de la Fama. Jim (Catfish) Hunter, Randy Johnson, ambos con los Yankees, y John Smoltz, de los Bravos.

Manuel Moreno, de Camurí Grande, solicita…: “Ya que Ud. publica tantas frases, por favor, incluya algunas de Ty Cobb”.

Amigo Manolo…: Estuve revisando lo dicho por Cobb y no hay frases chistosas, ni didácticas o ingeniosas. Lo siento.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

