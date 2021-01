Mínimos turnos para campeón de bateo

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “No oigo consejos porque no quiero llegar a vieja”… La Pimpi.- Hoy es día del correo, como todos los martes. Mañana miércoles también lo será. ¿Me informaste desde dónde escribes?

Mensaje de una nieta de Eleazar Sananes, quien no informa desde dónde escribe…:

“Gracias, Juan Vené. Qué honor que después de tanto tiempo se recuerde a Eleazar Sananes (Rubito). Soy su orgullosísima nieta, Milagros J. Sananes Díaz”.

Jesús M. López, de Caracas, comenta…: “Me impresionó la columna dedicada a Eleazar Sananes (Rubito). Mi padre fue taurino y varias veces lo mencionó. Yo no viví la época de la Venezuela de grandes matadores, porque solo he cumplido 25 años, pero mi papá me enseñó mucho y ahora Ud. le ayuda.

Le suplico publique más historias de matadores, tanto mexicanos, venezolanos y de toda América, como de España. Porque sin España no habría toros. Y una pregunta, ¿conoció a Sananes?”.

Amigo Chucho…: Cada publicación tiene su cronista taurino, por lo que no debo entrar en esos terrenos sino por motivos especiales, como esta vez. Y sí conocí a Sananes, fina persona, un caballero muy caraqueño, de clase. Lo traté mucho porque, en parte de mi época de cronista taurino, él fue director técnico de las corridas en el Nuevo Circo de Caracas.

Ruber J. Luzardo S. pregunta…: “¿Cuántas veces entrevistó a Hank Aaron?”.

Amigo Rubo…: Mucha veces. Incluso después de la temporada de 1973, como se esperaba que al año siguiente empatara y batiera la marca, pasé todo el invierno y la primavera con él. Phoenix Comunication, la empresa con la cual yo hacía Lo Mejor de la Semana y Así va el Beisbol, le hizo en esas semanas un documental en inglés, y me contrataron para que trabajara como coproductor, y en castellano, como libretista y narrador.

Eso se transmitió en Venezuela y en todo el mundo del beisbol. Narré por radio para América Latina los juegos de los Bravos en el primer mes de la temporada 1974, con el empate y la superación del récord. A media temporada asistí al homenaje que le hicieron en Atlanta, y antes del juego le entregué, en nombre de Venezuela, unas yuntas de oro cochano.

Marco Cervantes, de Nogales, pregunta…: “¿Cuál es el mínimo de turnos exigidos para ganar el título de bateo y cuál es el mínimo de innings lanzados para obtener el título de efectividad?”

Amigo Coce…: Para titularse en bateo, el pelotero debe haber aparecido en el home plate (no turnos, sino solo apariciones) 3.1 veces por cada juego. En Grandes Ligas, son 162 juegos, serían 502.2. Se deja en 502. Para ser campeón en efectividad, hay que tirar no menos de un inning por cada juego del equipo.

ATENCIÓN.- En Google, puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.